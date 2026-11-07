Këto gra, ana historike e zgjedhjeve më të fundit në SHBA

Numër rekord i hixhabmbajteseve në nivelet e larta të politikës amerikane
Zgjedhjet e fundit të mesit të mandatit në Shtetet e Bashkuara panë një përparim të paparë politik, me pesë gra myslimane me hixhab të zgjedhura në zyra të larta publike. Rezultati përfaqëson një rekord historik në Shtetet e Bashkuara, i arritur pavarësisht rritjes së retorikës anti-islame dhe presioneve politike që shoqërojnë skenën aktuale politike.
Fitoret e shquara përfshijnë Ruwa Romman në Georgia, Aber Kawas në New York, Nabeela Syed në Illinois, Maryam Khan në Connecticut dhe kongresmenen veterane Ilhan Omar, e cila u rizgjodh në Dhomën e Përfaqësuesve të SHBA-së. Të gjitha janë demokratë dhe mbështesin politika progresive, duke përfshirë barazinë sociale, reformën e kujdesit shëndetësor dhe të drejtat e njeriut.
Ruwa Romman, një palestineze, gjyshi i së cilës lindi në Jerusalem, fitoi një vend në Senatin Shtetëror të Xhorxhias pasi shërbeu dy vjet në legjislaturën shtetërore. Romman fitoi vëmendje kombëtare gjatë cikleve të mëparshme zgjedhore kur ajo mbështeti hapur të drejtat palestineze dhe fundin e vuajtjeve në Gaza, duke paralajmëruar për krizën humanitare dhe vuajtjet e civilëve.
Suksesi i këtyre kandidateve erdhi në një kohë kur organizatat e të drejtave të njeriut dhe këshillat e çështjeve publike paralajmëruan për një përshkallëzim të provokimeve të krahut të djathtë dhe fushatave islamofobike që synojnë komunitetin mysliman. Megjithatë, analistët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile theksojnë se përpjekjet për margjinalizim politik nuk kanë rezultuar të suksesshme me votuesit.
“Ilhan Omar fitoi me një diferencë më të madhe se në zgjedhjet e mëparshme, dhe një numër grash të tjera myslimane u zgjodhën, duke demonstruar se islamofobia nuk ishte një strategji fituese në këtë cikël zgjedhor”, tha Haris Tarin, nënkryetar i politikave dhe programeve në Këshillin e Çështjeve Publike Myslimane (MPAC).
Gjatë fushatës, kandidate si Aber Kawas në New York dhe Maryam Khan në Connecticut u përballën me sfida dhe kundërshtime për shkak të prejardhjes dhe pozicioneve të tyre politike, duke përfshirë thirrjet për armëpushim dhe zgjidhje afatgjata për Lindjen e Mesme. Pavarësisht kësaj, ato arritën fitore bindëse, duke konfirmuar ndikimin politik dhe aktivizmin në rritje të komunitetit mysliman në Shtetet e Bashkuara. /tesheshi