Këto janë 8 shenjat paralajmëruese të diabetit

Diabeti është një sëmundje kronike që lidhet me aftësinë e trupit tuaj për të metabolizuar glukozën. Glukoza është elementi bazë që ju siguron energjinë që ju nevojitet për të funksionuar. Kur trupi juaj nuk është në gjendje të rregullojë sasinë e sheqerit në gjakun tuaj, nivelet e sheqerit në gjak rriten. Në fakt, nëse nuk e trajtoni menjëherë, sheqeri i lartë në gjak mund të dëmtojë indet dhe të çojë në komplikime serioze.

Tetë shenja paralajmëruese të diabetit

Urinim i shpeshtë

Shenja e parë paralajmëruese e diabetit është urinimi i shpeshtë. Kjo është për shkak të glutenit të tepërt në gjak, i cili ndërhyn në aftësinë e veshkave për të përqendruar urinën. Kështu, në fazat e hershme, diabeti ju bën më të etur, kështu që pini më shumë ujë. Për rrjedhojë, ju duhet të urinoni më shpesh.

Etja

Etja e tepruar është një shenjë paralajmëruese e diabetit. Nëse ndjeni etje të shtuar, sigurohuni që të mos pini shumë pije me sheqer. Duke qenë se përmbajnë sheqer të tepërt, ato mund ta përkeqësojnë problemin.

Rënie ose shtim në peshë

Luhatjet e peshës trupore janë gjithashtu një shenjë paralajmëruese e diabetit. Kur humbni sheqerin në gjak duke urinuar shpesh, humbni edhe kalori.

Nga ana tjetër, diabeti çrregullon plotësisht sistemin që trupi juaj përdor për t’i thënë vetes se është plot. Kjo është arsyeja pse disa njerëz me diabet vazhdojnë të hanë edhe pse janë të ngopur. Rrjedhimisht, shtimi i papritur në peshë është një tjetër shenjë paralajmëruese e zakonshme e diabetit.

Ndryshimet emocionale

Sheqeri i lartë në gjak mund të ndikojë në disponimin tuaj. Sa më shumë pika të insulinës të përjetojë trupi juaj, aq më intensive do të jenë ndryshimet e humorit tuaj.

Ndjesi shpimi gjilpërash në duar dhe këmbë

Disa nga simptomat më të pakëndshme të diabetit janë të dridhura, inflamacioni, ndjesi shpimi gjilpërash dhe mpirje në gishta, gishtërinj dhe këmbë. Këto simptoma shfaqen kur sheqeri në gjak përkeqësohet mjaftueshëm për të shkaktuar neuropati. Nëse nuk e zbuloni sëmundjen në kohë, ato mund të përfundojnë të bëhen të përhershme.

Infeksione të shpeshta ose të përsëritura

Diabeti shtyp sistemin imunitar. Si rezultat, njerëzit me diabet janë më të ndjeshëm ndaj infeksioneve të tilla si infeksionet e majave, pneumonia, UTIs dhe skuqjet e lëkurës.

Ënjtje e mishrave të dhëmbëve

Njerëzit me diabet shpesh vërejnë se mishrat e tyre janë të skuqur, të fryrë dhe të irrituar. Nëse nuk trajtohet, inflamacioni do të përkeqësohet dhe mishrat e dhëmbëve tuaj do të përkeqësohen ndjeshëm. Kjo madje mund të ndikojë në shëndetin e dhëmbëve tuaj.

Shikim i dobët

Kjo është një nga shenjat paralajmëruese më shqetësuese të diabetit. Shikimi juaj është i lidhur ngushtë me nivelet e glukozës në gjak. Kur ka shumë glukozë në gjakun tuaj, ju mund të zhvilloni shikim të paqartë dhe ndjeshmëri ndaj dritës.

Për fat të mirë, të qenit i vetëdijshëm për këto shenja paralajmëruese mund t’ju ndihmojë të zbuloni diabetin në kohë. Rrjedhimisht, nëse besoni se jeni në rrezik të vuani nga diabeti, kushtojini vëmendje trupit tuaj.