Këto janë simptomat dhe masat që duhen marrë në rastin e alergjisë nga penicilina…

Penicilina përdoret për të trajtuar infeksionet bakteriale, duke përfshirë pneumoninë, ethet e kuqërremta dhe infeksionet e veshëve. Zbuluar nga shkencëtari skocez, Alexander Fleming në vitin 1928, penicilina besohet të ketë shpëtuar rreth 200 milionë jetë që kur filloi të përdoret si ilaç në vitin 1942.
Pavarësisht nga përdorimi i saj i përhapur, shumë njerëz besojnë se janë alergjik ndaj penicilinës. Sipas Akademisë së Astmës dhe Imunologjisë Alergjike (AAAAI), rreth një në 10 pacientë besojnë se kanë alergji ndaj penicilinës.
Por sa e zakonshme është që dikush të ketë një alergji ndaj penicilinës dhe cilat janë simptomat?
Simptomat e një alergjie peniciline zakonisht shfaqen rreth një orës pas marrjes së saj. Është shumë e zakonshme që efektet anësore të antibiotikëve të jenë cilësuar gabim si reaksione alergjike. Megjithatë, nëse nuk jeni i sigurt nëse jeni duke përjetuar një reaksion alergjik ndaj penicilinës apo jo, ka shenja të caktuara që duhet të kërkoni.
Simptomat e buta të alergjisë së penicilinës mund të përfshijnë zhvillimin e një skuqjeje të lëkurës, kruajtje, rrjedhje të hundëve, gulçim dhe lotim të syve. Në raste të rralla, një person me alergji ndaj penicilinës mund të përjetojë edhe anafilaksi. Anafilaksi është një reaksion i rëndë alergjik që mund të hyjë në fuqi shumë shpejtë.
Simptomat e një reaksioni të rëndë alergjik mund të përfshijnë ënjtje në fyt ose në gojë, një ndryshim në rrahjet e zemrës së një personi, dhimbje barku dhe humbje të vetëdijes.
Nëse një person vuan nga anafilaksi, ata do të kërkojnë kujdes të menjëhershëm mjekësor. Zgjidhja më e lehtë për trajtimin e alergjisë është shmangia krejtësisht e antibiotikut.
Megjithatë, nëse e keni marrë ilaçin dhe jeni duke vuajtur nga një reaksion alergjik, atëherë doktori juaj mund t’ju përshkruajë një antihistaminë në mënyrë që t’i kundërviheni efekteve. Nëse një person ka një reagim të ashpër, duhet kujdes i menjëhershëm mjekësor.