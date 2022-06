​Këto janë veturat që humbasin më pak vlerë me kalimin e viteve

Porsche, Jeep dhe Mini janë tri markat e veturave që humbasin më pak vlerë me kalimin e viteve, ndërsa Chrysler, Audi dhe Seat humbasin më shumë në vlerë, sipas platformës web carVertical.

Për të përcaktuar se cilat brende të veturave humbasin më shumë në vlerë me vitet e përdorimit, ekspertët e industrisë së automobilave në platformë analizuan më shumë se 72 milionë të dhëna për periudhën 2019-2022 në Evropë, SHBA dhe Australi.

Sondazhi zbuloi se kur krahasojmë vlerën më të ulët të tregut të makinës dhe çmimin fillestar të saj, Porsche (64.4 për qind), Jeep (84.4 për qind) dhe Mini (85.5 për qind) janë tri brendet që humbasin më pak vlerë. Kështu, për shembull, Porsche do të humbasë 64.4 për qind me kalimin e viteve, ndërsa Lexus 89.9 për qind.

Ndër automjetet që ruajnë një pjesë të mirë të vlerës janë Hyundai dhe Toyota. Këto automjete janë më të lira dhe zakonisht ofrojnë kosto më të ulëta mirëmbajtjeje, gjë që i bën ato më të dëshirueshme te blerësit e makinave të përdorura, është një nga rezultatet e hulumtimit.

Ndërsa disa marka luksoze si Jaguar, Land Rover dhe Lexus zakonisht nuk humbasin shumë në vlerë, nuk është gjithmonë rasti që brendet e veturave luksoze humbasin më shumë vlerë sesa brendet më të përballueshme.

Veturat që kanë humbur vlerën më të madhe ndër vite janë Chrysler, Audi dhe Seat.

Për shembull, Chrysler i ri do të humbasë 96.8 për qind të vlerës së tij me kalimin e kohës (mesatarisht 25 vjet), duke e bërë atë brendin që humbet më shumë vlerën në treg. Megjithëse konsumatorët e duan Infiniti, BMW dhe Volvo, vlera e tyre bie ndjeshëm me kalimin e kohës.

Për krahasim, veturat Toyota arrijnë vlerat e tyre më të ulëta kur janë 19-vjeç dhe BMW-të kur janë 21-vjeç. Megjithatë, automjetet e Toyota-s humbasin rreth 88.7 për qind të vlerës, ndërsa BMW 93.8 për qind.

Çfarë i shkakton këto dallime?

“BMW dhe markat e tjera të makinave luksoze zakonisht kanë veçori dhe zgjidhje teknologjike që blerësit e makinave të përdorura nuk i vlerësojnë. Nëse mund të përballoni një BMW, Mercedes-Benz ose Land Rover të ri, me siguri dëshironi luks dhe sa më shumë risi në automjet. Një blerës që kërkon një makinë të përdorur i jep përparësi kostos dhe kostove të mirëmbajtjes mbi të gjitha funksionet e panevojshme. Kjo është arsyeja pse një Toyota e përdorur është më tërheqëse për shumë klientë sesa një BMW”, thotë eksperti i makinave Matas Buzelis.

Për më tepër, pronarët e Audi (96.2 për qind rënie), Seat (95.8 për qind) dhe Skoda (95 për qind) gjithashtu nuk duhet të presin një çmim të mirë kur shesin automjetet e tyre të vjetra.

Mosha mesatare në të cilën automjetet kanë humbjen më të madhe në vlerë është 20-23 vjeç. Megjithatë, brendet e ndryshme të veturave arrijnë vlerën e tyre më të ulët në periudha të ndryshme.

Porsche dhe Mini kanë çmimin më të ulët kur mbushin 15-vjeç. Pas kësaj, vlera e tyre fillon të rritet përsëri. Modelet e ruajtura mirë mund të jenë një investim i vlefshëm. Isuzu, Suzuki, Kia dhe Dacia janë në anën e kundërt të spektrit – ato arrijnë vlerën e tyre më të ulët vetëm kur janë 30-vjeç.

Ndërsa një veturë e zakonshme ka të ngjarë të përfundojë në një vendgrumbullim 20 deri në 30 vjet pas largimit nga impianti i prodhimit, një Porsche ose Jaguar me një broshurë shërbimi të bashkangjitur dhe një histori pa të meta mund të bëhen edhe më të vlefshme me kalimin e kohës.

Nëse modeli konsiderohet i rrallë, vlera e makinës mund të rritet ndjeshëm me kalimin e kohës.

Në vitet 1990, BMW prodhoi vetëm 891 automjete M5 E34 Touring. Prej tyre, 20 mbanin emrin e veçantë “Electa” dhe prodhoheshin për tregun italian.

Të fuqizuara nga një motor 3.8 litra 335 kuaj fuqi, këto modele kanë gjithashtu një ngjyrë të veçantë dhe stil të brendshëm.

Kërkimi për një të zgjedhur të përdorur sot është si të kërkosh një gjilpërë në një kashtë.

Dashamirët e veturave duhet të jenë të gatshëm të shpenzojnë të paktën 100 mijë dollarë për Elektrën.