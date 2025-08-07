Këto ushqime nuk duhet t’i keni kurrë në pjatën tuaj

Pankreasi është një nga organet më të rëndësishme në trupin e njeriut dhe roli i tij shkon përtej tretjes së ushqimit.
Ndodhet pas stomakut dhe ka një rol kyç në rregullimin e metabolizmit dhe ruajtjen e ekuilibrit të trupit. Si një gjëndër me funksion të dyfishtë, pankreasi sekreton hormone që rregullojnë nivelet e sheqerit në gjak, si dhe enzima tretëse që lejojnë që ushqimi të zbërthehet në sistemin tretës.
Kur pankreasi nuk funksionon siç duhet, shëndeti i përgjithshëm mund të dëmtohet seriozisht, që do të thotë se rëndësia e tij nuk kufizohet vetëm në tretje, por përfshin edhe shumë funksione të tjera të trupit.
A keni ndjerë ndonjëherë shqetësim pasi keni ngrënë një vakt të bollshëm dhe të yndyrshëm? Kjo është një shenjë se pankreasi juaj po punon më shumë.
Ushqimet e yndyrshme dhe të skuqura, si dhe marrja e tepërt e sheqerit, e detyrojnë këtë gjëndër të sekretojë më shumë enzima sesa është e aftë.
Nëse një ngarkesë e tillë përsëritet çdo ditë, pankreasi përfundimisht humbet aftësinë e tij për të funksionuar normalisht.