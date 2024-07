Këtu është një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Pa’lestinë

Ushtria izraelite ka bombarduar një grumbullim njerëzish pranë kryqëzimit Abdel Aal në rrugën al-Jalaa, në perëndim të qytetit të Gazës, kanë raportuar korrespondentët e Al Jazeera.

Banorët në pjesën lindore të Khan Younis, në Gazën jugore, po largohen nga zona pasi Izraeli lëshoi ​​një urdhër evakuimi.

Xhihadi Islamik Palestinez (PIJ) hodhi një breshëri raketash në Izrael, duke treguar se luftëtarët palestinezë kanë ende aftësi raketash pothuajse nëntë muaj pas pushtimit të Izraelit.

Izraeli dhe Hezbollahu i Libanit kanë pretenduar të dy disa sulme përtej kufirit, pasi konflikti i zjarrtë rrezikon të përshkallëzohet në një luftë të plotë.

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken ka thënë se Uashingtoni nuk do të pranonte një pushtim izraelit të Gazës dhe se një armëpushim ishte i nevojshëm për të ulur tensionet në rajon.

🚨Palestine Red Crescent teams transported a martyr and a 10-year-old child who was injured after the Israeli occupation forces targeted a group of citizens at Abdel Aal Junction on Al-Jalaa Street in #Gaza City.

📷Filmed by PRCS volunteer: Yousef Khader pic.twitter.com/KQXUxf0yEn

— PRCS (@PalestineRCS) July 1, 2024