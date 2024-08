Këtu janë ngjarjet kryesore të orëve të fundit në Pa’lestinë

Komandanti iranian Hossein Salami thotë se “armiqtë e kombit” duhet të presin hakmarrje për vrasjen e shefit politik të Hamasit Ismail Haniyeh në Teheran.

Izraeli thotë se po dërgon negociatorë në Kajro për bisedime për armëpushim, por Hamasi thekson se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu “nuk dëshiron ta ndalë luftën”.

Një sulm izraelit në qytetin e Gazës ka vrarë pesë persona, duke përfshirë tre fëmijë, sipas Mbrojtjes Civile Palestineze.

Izraeli ndalon predikuesin e Xhamisë Al-Aksa, Ekrima Sabri, pasi e quajti Haniyeh “martir” gjatë një predikimi.

Dhjetëra mijëra njerëz u mblodhën në të gjithë Lindjen e Mesme – duke përfshirë Libanin, Jemenin dhe Jordanin – për të nderuar Haniyeh pasi ai u varros në Katar.

Turqia dhe Izraeli e intensifikojnë luftën e tyre të fjalëve, me ministrin e Jashtëm turk Hakan Fidan që e quajti homologun e tij izraelit Israel Katz një “monument të paturpësisë dhe paturpësisë së qeverisë gjenocidale të Netanyahut”.

Hamasi thotë se ka lëshuar 10 raketa në një bazë ushtarake në Izrael, por ushtria izraelite thotë se predhat janë kapur ose kanë rënë në zona të hapura.

Thousands said goodbye to Ismail Haniyeh at Imam Abd al-Wahhab Mosque in Qatar today ahead of his burial ceremony.

May he Rest in Peace 🕊 pic.twitter.com/GOOZ317PRn

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) August 2, 2024