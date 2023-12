Këtu janë zhvillimet kryesore të orëve të fundit në Palestinë

Izraeli thotë se do të kontrollojë ndihmat humanitare në vendkalimin Karem Abu Salem (Kerem Shalom) me Gazën, por dërgesat do të vazhdojnë të hyjnë në enklavë vetëm përmes kalimit Rafah të Egjiptit.

Në komentet e zbuluara, Netanyahu u thotë ligjvënësve izraelitë se nuk do të lejojë që Autoriteti Palestinez të kthehet në Gaza.

Një grevë solidariteti me Gazën mbyll bizneset në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar.

Një sulm izraelit vret babain e gazetarit të Al Jazeera, Anas al-Sharif në Jabalia; rrjeti mediatik rinovon thirrjet për komunitetin ndërkombëtar që të ndalojë “shënjestrimin brutal të gazetarëve dhe civilëve” në Gaza.

Ministria palestineze e Shëndetësisë në Gaza thotë se trupat e të paktën 208 personave kishin mbërritur në spitalet e territorit të hënën.

Qindra veta protestuan jashtë misionit të SHBA-së në OKB për veton ndaj armëpushimit në Gaza

Kongresmenja amerikane Rashida Tlaib ka kritikuar vendimin e administratës Biden për të anashkaluar Kongresin për të dërguar municion tankesh me vlerë 100 milionë dollarë në Izrael në mes të luftës në Gaza. /mesazhi