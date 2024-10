Këtu janë zhvillimet më të fundit në Lindjen e Mesme

Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha se të paktën dhjetë njerëz u vranë dhe dhjetëra u plagosën në një sulm ajror izraelit në Haret Saida në Sidon.

Norvegjia i ka kërkuar GJND-së të qartësojë detyrimet e Izraelit për ndihmën ndaj palestinezëve, një ditë pasi Izraeli ndaloi agjencinë e OKB-së për refugjatët palestinezë.

Burimet mjekësore i thanë Al Jazeera-s se të paktën 143 njerëz janë vrarë në sulmet izraelite në të gjithë Gazën sot, me 132 prej tyre në veri të Gazës.

Zyrtari i Hamasit Sami Abu Zuhri tha se grupi është i hapur ndaj çdo propozimi që do t’i jepte fund vuajtjeve të popullit palestinez dhe do të çonte në një armëpushim të përhershëm.

SHBA-ja kundërshton përpjekjet izraelite për të vrarë civilët palestinezë dhe Izraeli duhet të trajtojë krizën katastrofike humanitare në Rripin e Gazës, thotë ambasadori amerikan në OKB.

Ambasadori i Algjerisë në OKB thotë se korniza ndërkombëtare e ndërtuar pas Luftës së Dytë Botërore po shembet, “e paaftë për të qëndruar kundër një fuqie izraelite të mbrojtur nga përgjegjësia dhe që gëzon pandëshkueshmëri totale”.

Forcat izraelite arrestuan tre palestinezë, dy prej tyre fëmijë, nga fshati Husan, në perëndim të qytetit të okupuar të Betlehemit të Bregut Perëndimor, njoftoi agjencia e lajmeve Wafa.

Përveç katër ushtarëve që ushtria izraelite tha se u vranë në Gazën veriore, një tjetër ushtar ka vdekur nga plagët e marra në betejë në Libanin jugor, duke e çuar numrin total të ushtarëve izraelitë të vrarë që nga tetori i vitit të kaluar në 777 me më shumë se 12.000 të plagosur.

Programi Botëror i Ushqimit i OKB-së (WFP) ka bërë thirrje për veprime të menjëhershme për të shmangur urinë në Rripin e Gazës, duke paralajmëruar se kriza humanitare atje së shpejti mund të përkeqësohet për shkak të kufizimeve të rënda në fluksin e ndihmave.

Shefi ushtarak i Izraelit ka paralajmëruar Iranin që të tërhiqet nga çdo hakmarrje për sulmet ajrore të Izraelit pranë Teheranit javën e kaluar. “Nëse Irani bën gabim duke lëshuar një tjetër breshëri raketash në Izrael, ne do të dimë edhe një herë se si të arrijmë Iranin, me aftësi që as nuk i kemi përdorur këtë herë”, tha shefi i shtabit të përgjithshëm Herzi Halevi.

Vendimi i Izraelit për të ndaluar UNRWA-n mund të ketë “pasoja” sipas ligjit amerikan, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Matthew Miller.

Presidenti i Iranit Masoud Pezeshkian tha se emërimi i Naim Qassem për të pasuar Hassan Nasrallah si shef i Hezbollahut do të “forconte” rezistencën.

