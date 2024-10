Këtu janë zhvillimet më të fundit në Pa’lestinë/Liban

Emiri i Katarit thotë se Doha ka punuar për të frenuar luftën e Izraelit në Gaza dhe për të arritur një armëpushim dhe do të vazhdojë të ndërmjetësojë për ta arritur atë.

Presidenti i Iranit thotë se Teherani “nuk po kërkon luftë, por pret paqen dhe qetësinë”, duke shtuar se “Izraeli po na detyron të reagojmë”.

Zëvendës ambasadori libanez në OKB thotë se vendi i tij është i gatshëm të forcojë praninë e ushtrisë libaneze në jug, si një masë për t’i dhënë fund luftës izraelite.

Agjencia e Sigurisë së Aviacionit të Bashkimit Evropian ka këshilluar të gjitha linjat ajrore evropiane që të shmangin hapësirën ajrore iraniane.

Izraeli do t’i përgjigjet sulmit raketor të Iranit dhe forcat e tij mund të godasin kudo në Lindjen e Mesme, tha shefi i tij ushtarak.

Të paktën tre civilë janë vrarë dhe tre janë plagosur në një sulm izraelit në kryeqytetin e Sirisë, Damask.

Po marrim raporte se një sulm izraelit ka shënjestruar edhe një herë Bejrutin.

Hezbollahu lëshon më shumë se 100 raketa në drejtim të Izraelit

Irani tha se rreth 180 raketa balistike u hodhën në Izrael të martën në përgjigje të vrasjeve izraelite të udhëheqësve të lartë të Hamasit, Hezbollahut dhe Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike.

Presidenti i Iranit Masoud Pezeshkian ka vazhduar me një vizitë të planifikuar më parë në Katar, pavarësisht sulmeve me raketa mbrëmë dhe hakmarrjes që shumë prisnin së shpejti do të vinte nga Izraeli.

Forcat izraelite vendosën një shtetrrethim në Hebron, në Bregun Perëndimor të pushtuar, dhe arrestuan dhe abuzuan disa të rinj, sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa.

Ministri i Jashtëm i Jordanisë, Ayman Safadi, ka paralajmëruar Izraelin dhe Iranin se vendi do të “mbrohet me të gjitha aftësitë e tij kundër çdo kërcënimi” pasi raketat iraniane të gjuajtura ndaj Izraelit shkelën hapësirën ajrore të mbretërisë.

Kanali 12 i Izraelit po raporton zjarre që shpërthejnë në disa zona të veriut të Izraelit pas një sulmi me raketa nga Libani.

Ushtria tha në një deklaratë më herët se më shumë se 240 raketa janë lëshuar nga Libani në veri të Izraelit sot.

Në Gaza, të paktën 41,689 njerëz janë vrarë dhe 96,625 janë plagosur në sulmet izraelite që nga tetori. Në Izrael, të paktën 1,139 njerëz u vranë në sulmet e udhëhequra nga Hamasi më 7 tetor dhe më shumë se 200 njerëz u zunë robër.