KFOR forcon praninë dhe patrullimet në Kosovë për të ruajtur sigurinë dhe stabilitetin

Misioni i KFOR-it i udhëhequr nga NATO ka forcuar praninë dhe patrullimet e tij në të gjithë Kosovën, si pjesë e aktiviteteve të rregullta trajnuese.
Sipas zëdhënësit të KFOR-it, kjo tregon gatishmërinë e forcave për t’iu përgjigjur çdo zhvillimi të rëndësishëm të sigurisë që mund të ndikojë në sigurinë në të gjithë vendin dhe stabilitetin rajonal.
Në njoftim është bërë e ditur se misioni vazhdon të zbatojë mandatin e tij të gjatë, bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999, duke siguruar një mjedis të sigurt për të gjithë banorët e Kosovës dhe lirinë e lëvizjes.
“Veprimet e KFOR-it janë të paanshme dhe në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe misionin e BE-së për Sundimin e Ligjit (EULEX)”.
Zëdhënësi shtoi se lomandanti i KFOR-it, gjeneralmajor Ozkan Ulutash, është në kontakt të rregullt me të gjithë homologët e tij kryesorë, përfshirë përfaqësues të organizatave të sigurisë së Kosovës, shefin e EULEX-it dhe shefin e Shtabit të Forcave të Armatosura të Serbisë.