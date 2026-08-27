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KGJK merr vendim, nuk rikthehen gjyqtarët dhe stafi serb

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) ka refuzuar kërkesën e gjyqtarëve dhe stafit nga komuniteti serb për tërheqjen e dorëheqjeve nga sistemi gjyqësor.

Në mbledhjen e sotme të KGJK-së, me 9 vota për, një kundër dhe një abstenim, u refuzua kërkesa për kthimin e gjyqtarëve dhe stafit serb.

Kryesuesi i KGJK, Rrustem Thaqi abstenoi, kurse anëtarja e këtij mekanizmi të drejtësisë, Ivana Milenkoviq votoi kundër.

Emrat e të dorëhequrve do të dërgohen te ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu për lirim nga detyra.

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