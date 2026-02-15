Kia EV2 iu nënshtrua testeve të rrepta dimërore në Norvegji – zbulohen rezultatet

Prototipi i automjetit kompakt elektrik Kia EV2 iu nënshtrua testeve të rrepta dimërore në Norvegji, si pjesë e testimit vjetor dimëror El Prix të kryer nga Federata Norvegjeze e Automobilave (NAF).
Testet NAF janë të dizajnuara për të përcaktuar se sa ndryshon rrezja reale e drejtimit të automjeteve elektrike nga rrezja e pretenduar në të ftohtë të fortë.
Edhe pse EV2 nuk u përfshi në protokollin zyrtar përfundimtar për shkak të statusit të tij si prototip, Kia pretendon se tregoi rezultatin më të mirë midis të gjithë pjesëmarrësve.
Versioni me një bateri 61 kWh u përdor në teste. Prodhimi serik i modelit do të fillojë në Sllovaki në korrik. Rrezja e pritur sipas WLTP është 448 km ose 413 km me rrota 19 inç.
Në kushte reale dimërore, EV2 përshkoi 310.6 km, duke humbur 102.4 km ose 24.8% të rrezja e llogaritur.
Testet u kryen në temperatura nga -8 deri në -31 °C.
Karikimi në të ftohtë thuhet se gjithashtu performoi mirë.
Automjeti u karikua nga 8% në 80% në pak më pak se 37 minuta, duke marrë 45.4 kWh energji.
Fuqia maksimale e karikimit arriti në 97 kW, dhe mesatarja ishte 74 kW. Për versionin serial, Kia pretendon një kohë karikimi nga 10% në 80% në 30 minuta.
Rezultati i dytë në test u tregua nga Hyundai Inster: me një autonomi të pretenduar prej 360 km, humbi 104 km, ose rreth 28.9%.
Pjesëmarrësi Kia EV4, me një bateri 81.4 kWh dhe një autonomi nominale deri në 594 km, humbi 204 km.
Në përgjithësi, shumica e automjeteve elektrike këtë vit treguan rezultate të dobëta – për shembull, Lucid Air humbi rreth 440 km nga autonomia e pretenduar.