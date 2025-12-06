Kimikate të rrezikshme në rrithëra në të gjithë Evropën

Një problem i madh për zinxhirin ushqimor të kontinentit
Një studim i ri nga grupi “Veprimi për Pesticidet në Evropë” zbulon se shumë drithëra, bukë dhe produkte të tjera ushqimore me bazë drithërash përmbajnë kimikate “PFAS”.
Më shumë se 600 OJQ morën pjesë në këtë studim dhe zbuluan se pesticidet janë një burim veprimi urgjent.
Ky studim u zbulua vetëm pasi u zbulua përhapja e kimikateve PFAS në sistemet e ujit.
Studimi analizoi 65 produkte konvencionale drithërash të blera në 16 vende evropiane, studimi i parë i tillë në nivel të BE-së. Raportet e mëparshme kanë gjetur nivele të larta të TFA-së në verë, si dhe disa ndotje në ujin e rubinetit. TFA është e tretshme në ujë, që do të thotë se bimët mund ta thithin atë nga toka.
TFA u zbulua në 81.5 përqind të mostrave (53 nga 65 mostra) në 16 vende evropiane, me nivele të larta ndotjeje. Produktet e grurit ishin dukshëm më të kontaminuara se produktet e tjera me bazë drithërash.
Nivelet më të larta u gjetën në drithërat irlandeze të mëngjesit, të ndjekura nga buka belge integrale, buka gjermane integrale dhe bagueta franceze. Substanca u gjet në një gamë të gjerë produktesh nga spageti te rrotullat me djathë dhe buka me xhenxhefil.
“Të gjithë njerëzit janë të ekspozuar ndaj TFA-së përmes burimeve të shumta, duke përfshirë ushqimin dhe ujin e pijshëm. Gjetjet tona nxjerrin në pah nevojën urgjente për një ndalim të menjëhershëm të pesticideve me bazë PFAS për të parandaluar ndotjen e mëtejshme të zinxhirit ushqimor”, tha Salomé Roynel, zyrtare e politikave në PAN Europe.
Angeliki Lysimachou, drejtuese e shkencës dhe politikave në PAN Europe, tha: “Të gjitha mostrat ishin mbi nivelin maksimal të mbetjeve të paracaktuara. Ne nuk mund t’i ekspozojmë fëmijët ndaj kimikateve toksike riprodhuese. Kjo kërkon veprime urgjente.”
Edhe pse Britania nuk ishte e përfshirë në studim, rezultatet kanë implikime edhe atje. PFAS janë ndër përbërësit aktivë më të përdorur në pesticide në Mbretërinë e Bashkuar, ku përdoren 27 përbërës aktivë të njohur të PFAS, gjashtë prej të cilëve janë identifikuar si shumë të rrezikshëm. Ato përdoren sepse vetitë e tyre mund të përmirësojnë specifikën e pesticidit, të përshpejtojnë veprimin e tij dhe të zgjasin efektin e tij të mbetur në organizmat e synuar.