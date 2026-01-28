Kina bën thirrje për partneritet sigurie me vendet islame për zgjidhjen e konflikteve rajonale

Ministri i Jashtëm i Kinës, Wang Yi, ka bërë thirrje për ndërtimin e një partneriteti sigurie mes Kinës dhe vendeve islame, me qëllim adresimin e konflikteve rajonale dhe ruajtjen e stabilitetit ndërkombëtar.
Gjatë një takimi me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (OBI), Hissein Brahim Taha, Wang Yi tha se Pekini është i gatshëm të bashkëpunojë me vendet islame për të mbrojtur “të drejtat dhe interesat legjitime” të vendeve në zhvillim.
Ai theksoi se Kina mbështet forcimin e koordinimit dhe dialogut me botën islame përballë sfidave të përbashkëta të sigurisë dhe krizave rajonale, duke nënvizuar rëndësinë e zgjidhjeve politike dhe respektimit të sovranitetit të shteteve.
Sipas Wang Yi, Kina e sheh bashkëpunimin me Organizatën e Bashkëpunimit Islamik si një element kyç për promovimin e paqes, stabilitetit dhe zhvillimit të qëndrueshëm, veçanërisht në rajonet e prekura nga konfliktet dhe tensionet e vazhdueshme. /mesazhi