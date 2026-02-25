Kina dënon sanksionet e reja të Mbretërisë së Bashkuar ndaj Rusisë

Kina të mërkurën dënoi sanksionet e reja të Mbretërisë së Bashkuar kundër Rusisë në përvjetorin e katërt të luftës në Ukrainë dhe kundërshtoi “ndërhyrjen” në lidhjet e Pekinit me Moskën, transmeton Anadolu.
Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme, Mao Ning, tha se Kina “kundërshton vazhdimisht sanksionet e njëanshme që nuk kanë bazë në të drejtën ndërkombëtare ose autorizim nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së”, sipas Global Times, e cila është e drejtuar nga shteti.
Komentet e saj erdhën një ditë pasi Mbretëria e Bashkuar njoftoi gati 300 sanksione të reja me paketën e saj “më të madhe” të sanksioneve, duke synuar rrjedhat kritike të të ardhurave të Rusisë, duke përfshirë sektorin e saj të energjisë dhe furnizuesit ushtarakë.
Një deklaratë nga Ministria e Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar tha se sanksionet përfaqësojnë paketën më të madhe të sanksioneve kundër Rusisë në këtë periudhë, e cila synon 49 entitete dhe individë, duke përfshirë furnizuesit ndërkombëtarë të dronëve, komponentëve dhe teknologjisë ruse, si dhe aktorët në sektorin e gazit natyror të lëngshëm të Rusisë.
Sipas Global Times, sanksionet synuan gjithashtu individë dhe ndërmarrje nga Irani, Kina dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Në përgjigje, zëdhënësja e ministrisë kineze shprehu “pakënaqësi të fortë me veprimet përkatëse të palës britanike”, duke shtuar se Pekini është “i përkushtuar për të nxitur bisedimet e paqes” në krizën e Ukrainës.
“Ndaj shkëmbimeve dhe bashkëpunimit normal midis Kinës dhe Rusisë nuk duhet të ndërhyhet ose të preken. Kina do të marrë masat e nevojshme për të mbrojtur me vendosmëri të drejtat dhe interesat e saj legjitime dhe të ligjshme”, tha Mao.
Mijëra civilë dhe luftëtarë janë vrarë, ndërsa miliona njerëz përtej kufirit Ukrainë-Rusi janë zhvendosur që nga fillimi i luftës më 24 shkurt 2022.