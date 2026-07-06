Kina dhe Rusia nisin ushtrime të përbashkëta ushtarake

Kina dhe Rusia kanë nisur të hënën ushtrimin e përbashkët ushtarak “Joint Sea-2026” në një port detar ushtarak në Qingdao, në provincën Shandong në lindje të Kinës, ka raportuar televizioni shtetëror CCTV.
Sipas CCTV-së, ushtrimi do të zhvillohet në tri faza nën një komandë të përbashkët, ku përfshihen forcat detare të të dyja vendeve: grumbullimi i forcave, planifikimi në port dhe operacionet në det të hapur, raporton AP.
Anijet luftarake pjesëmarrëse do të lundrojnë drejt detit pranë Qingdaos për të zhvilluar stërvitje në fusha të ndryshme, si zbulimi i përbashkët, mbrojtja ajrore dhe kundër raketave, si dhe trajnime për përdorimin e armëve në kushte reale.
I pyetur për këto manovra të përbashkëta detare ruso-kineze që nisën të hënën, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se ato nuk ishin të drejtuara kundër askujt. Ai shtoi se bashkëpunimi në një fushë kaq të rëndësishme mes Rusisë dhe Kinës është një faktor që ndihmon në rritjen e parashikueshmërisë dhe sigurisë në rajon.