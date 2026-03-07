Kina konfirmon dënimin me vdekje për abuzuesit seksualë të të miturve

Rrjetet sociale kanë rikthyer në qendër të vëmendjes një vendim të rëndësishëm të Gjykates Supreme Popullore të Kinës, sipas të përditshmes italiane “adnkronos”.
Më 10 shkurt 2026, gjatë një vizite në një institut për të mitur, presidenti kinez Xi Jinping theksoi edhe një herë politikën e “zero tolerancë” ndaj krimeve kundër fëmijëve, duke e lidhur këtë qasje me stabilitetin kombëtar dhe të ardhmen demografike të vendit.
Pak ditë më vonë, mediat shtetërore njoftuan edhe ekzekutimin e disa trajnerëve sportivë dhe instruktorëve që kishin abuzuar me pozicionin e tyre të autoritetit, për të kryer dhunë seksuale ndaj të miturve.
Autoritetet kineze kanë bërë të ditur se emrat e të dënuarve do të publikohen, si pjesë e strategjisë për të frenuar këto krime të rënda.
Më 24 korrik 2019, pas ekzekutimit të një personi të dënuar për rrëmbimin, përdhunimin dhe filmimin e tre vajzave të mitura, gjykata publikoi në agjencinë shtetërore Xinhua një deklaratë zyrtare ku theksohej se krimet seksuale ndaj fëmijëve të kryera do të ndëshkohen me dënim me vdekje pa lehtësime.
Sipas komunikatës, ky nuk është një ligj i ri, por një interpretim i zbatimit të nenit 236 të Kodit Penal kinez, i cili tashmë parashikon dënimin me vdekje për krime si përdhunimi.
Megjithatë, risia e vitit 2019 ishte një mënyrë e komunikimit: gjykata vendosi të bëjë publike ekzekutimet, duke përfshirë emrat e të dënuarve, krimet dhe arsyetimin e vendimit, si një mjet për të rritur efektin parandalues në shoqëri.
Në qershor 2023 hyri në fuqi një interpretim i ri gjyqësor i përbashkët që zgjeron zbatimin e ligjit edhe në botën virtuale (online).
Dokumenti përcakton se detyrimi ose manipulimi i të miturve për të dërguar foto apo video nudo në platforma si QQ dhe WeChat përbën vepër penale, edhe nëse nuk ka kontakt fizik