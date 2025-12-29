Kina mbështet përpjekjet për zgjidhje paqësore të krizës së Ukrainës

Kina përsëriti sot “mbështetjen” e saj për të gjitha “përpjekjet që çojnë në zgjidhje paqësore të krizës së Ukrainës”, pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se është bërë “përparim i rëndësishëm” drejt përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë, transmeton Anadolu.
“Pekini shpreson se të gjitha palët do të arrijnë marrëveshje paqeje të drejtë, të qëndrueshme dhe detyruese përmes dialogut dhe negociatave në një datë të hershme”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Lin Jian në konferencën për mediat në kryeqytetin kinez.
Trump priti presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy të dielën dhe tha se “Ne mbuluam që dikush do të thoshte 95 për qind. Nuk e di se sa për qind, por kemi bërë shumë përparim në përfundimin e asaj lufte, e cila është me të vërtetë lufta më vdekjeprurëse që nga Lufta e Dytë Botërore, ndoshta lufta më e madhe që nga Lufta e Dytë Botërore”.
Presidenti amerikan tha se pjesët e mbetura të planit të paqes mund të bien dakord brenda “disa javësh” nëse puna shkon “shumë mirë”. Përpara udhëtimit të tij në SHBA, presidenti ukrainas tha se një paketë e re sanksionesh do të synonte kompleksin ushtarako-industrial rus, i cili përfshin edhe individë nga Kina.
Pekini më parë e ka nxitur Zelenskyyn kundër “keqbërjeve” të tilla. Lufta e vazhdueshme Rusi-Ukrainë ka vrarë, plagosur dhe zhvendosur miliona njerëz që nga shkurti i vitit 2022.
Së bashku me Brazilin, Kina ka formuar “Grupin e Miqve të Paqes” për të promovuar zgjidhje politike për krizën ukrainase. Veçmas, Jian përshëndeti “mbështetjen e vazhdueshme dhe të vendosur” të Rusisë për qëndrimin e Kinës ndaj Tajvanit.
“Tajvani është çështje e brendshme e Kinës. Parimi i një Kine përfaqëson konsensus të gjerë të bashkësisë ndërkombëtare dhe normë themelore që rregullon marrëdhëniet ndërkombëtare. Vendosmëria e Kinës për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin e saj territorial është e palëkundur”, tha Jian.