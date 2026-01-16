Kina pësoi humbje prej 35 miliardë dollarësh nga fatkeqësitë natyrore në vitin 2025

Kina pësoi humbje të drejtpërdrejta ekonomike prej 241.6 miliardë juanësh (34.7 miliardë dollarë) nga fatkeqësitë natyrore në vitin 2025, të cilat shkaktuan 763 vdekje ose persona të zhdukur, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të premten, Ministria e Menaxhimit të Emergjencave tha se fatkeqësi të ndryshme natyrore prekën rreth 67 milionë njerëz në të gjithë vendin në shkallë të ndryshme, duke rezultuar në 763 vdekje ose persona të zhdukur.
Fatkeqësitë, kryesisht përmbytjet dhe fatkeqësitë gjeologjike si dhe tërmetet, tajfunet dhe breshëri detyruan evakuimin e gati 3.6 milionë njerëzve.
Ato gjithashtu shkaktuan shembjen e 57.000 shtëpive dhe dëmtimin e 709.000 shtëpive të tjera. Përveç kësaj, u prekën rreth 6.07 milionë hektarë me të korra.
Përveç përmbytjeve dhe fatkeqësive gjeologjike, ministria vuri në dukje se thatësira, ngrirje në temperatura të ulëta dhe stuhi dëbore, stuhi rëre, zjarre në pyje dhe kullota, fatkeqësi detare dhe fatkeqësi biologjike ndodhën gjithashtu në shkallë të ndryshme në të gjithë vendin.