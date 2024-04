Kina vendos një satelit në orbitën hënore

Kina ka vendosur me sukses satelitin ‘Queqiao-2’ në orbitën hënore për kërkime të ardhshme dhe sateliti ka përfunduar së fundmi testet e komunikimit në orbitë.

Sateliti përfundoi me sukses një test komunikimi më 6 prill me anijen robotike Chang’e-4, e cila tani po kryen një mision kërkimor në anën e largët të Hënës, dhe më 8-9 prill, ai kreu teste komunikimi me sondën Chang’e-6. Sateliti Queqiao-2 u lëshua më 20 mars dhe hyri në orbitën e synuar hënore më 2 prill.

Dy satelitë testues të teknologjisë së komunikimit dhe navigimit, Tiandu-1 dhe Tiandu-2, u dërguan në hapësirë ​​së bashku me Queqiao-2. Ata hynë në orbitat e tyre të synuara më 29 mars dhe u ndanë më 3 prill dhe tani po kryejnë një seri testesh komunikimi dhe navigimi, thuhet në deklaratë.

Sateliti Queqiao u lançua në vitin 2018 për komunikimet Tokë-Hënë, dhe orbita e Queqiao-2 është më afër Hënës, gjë që përmirëson shumë shpejtësinë e transmetimit të të dhënave. Queqiao-2 thuhet gjithashtu se ka përmirësuar ndjeshëm mbulimin e tij të komunikimit në polin jugor hënor në krahasim me Queqiao.

Në të ardhmen, Queqiao-2 do të ofrojë shërbime komunikimi për sondën hënore Chang’e-4 dhe misionin Chang’e-6, siç është planifikuar, dhe do të kryejë kërkime shkencore. Vendosja e satelitit rele Queqiao-2 është një hap kyç për misionet e ardhshme të kërkimit hënor të Kinës. /abcnews

CNSA just shared a short footage of the separation of Queqiao-2 and “tumbling” Tiandu-1/2 from Long March 8 Y3 https://t.co/Pm0ICtLXZp pic.twitter.com/2UIrsZUO5F — China ‘N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) April 13, 2024