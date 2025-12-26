Kina vendos sanksione ndaj kompanive dhe drejtuesve amerikanë për shitjen e armëve në Tajvan

Kina vendosi sot kundërmasa ndaj kompanive amerikane të mbrojtjes dhe drejtuesve, pasi administrata e presidentit Donald Trump miratoi një shitje rekord armësh në Tajvan, transmeton Anadolu.
“Në përgjigje të njoftimit të fundit të SHBA-së për shitje armësh në shkallë të gjerë në rajonin e Tajvanit të Kinës, Kina ka vendosur të marrë kundërmasa në përputhje me ligjin e sanksioneve ndaj të huajve kundër 20 kompanive amerikane të lidhura me mbrojtjen dhe 10 drejtuesve të lartë që janë angazhuar në armatosjen e Tajvanit në vitet e fundit”, thuhet në një deklaratë nga Ministria e Jashtme Kineze.
Administrata e Trumpit në fillim të këtij muaji njoftoi tetë paketa të reja armësh për Tajvanin me një total prej mbi 11 miliardë dollarësh, në një shitje të vetme rekord për Taipein.
Shitjet e miratuara nga Departamenti i Shtetit i SHBA-së përfshijnë shitje prej mbi 4 miliardë dollarësh të 60 topave vetëlëvizës M107A7 dhe pajisjeve të lidhura, 82 raketahedhësve të shumëfishtë M142 HIMARS, 420 Sisteme të Raketave Taktike të Ushtrisë ose ATACMS, mbi 1 miliard dollarë në municione dronësh të lëshuara nga tuba ALTIUS dhe 353 milionë dollarë në raketa TOW.
Pekini e kritikoi këtë veprim. “Ne theksojmë edhe një herë se çështja e Tajvanit është në thelb të interesave thelbësore të Kinës dhe vija e parë e kuqe që nuk duhet të kalohet në marrëdhëniet Kinë-SHBA”, tha ministria e jashtme kineze.
“Kushdo që përpiqet të kalojë vijën dhe të bëjë provokime mbi çështjen e Tajvanit do të përballet me përgjigjen e vendosur të Kinës. Asnjë vend apo forcë nuk duhet ta nënvlerësojë kurrë vendosmërinë, vullnetin dhe aftësinë e qeverisë dhe popullit kinez për të mbrojtur sovranitetin kombëtar dhe integritetin territorial”, shtoi ajo.
Ministria tha se “Pronat e luajtshme dhe të paluajtshme si dhe llojet e tjera të aseteve të këtyre kompanive dhe individëve amerikanë brenda Kinës do të ngrihen. Të gjitha organizatat dhe individët brenda Kinës do të ndalohen të angazhohen në transaksione, bashkëpunim dhe aktivitete të tjera me ta”.
Pekini i kërkoi Washingtonit të respektojë parimin e një Kine dhe tre komunikatat e përbashkëta Kinë-SHBA, të ndalojë lëvizjet e rrezikshme të armatosjes së Tajvanit dhe të ndalojë minimin e paqes dhe stabilitetit në Ngushticën e Tajvanit.
Gjithashtu, deklarata i kërkoi SHBA-së të “ndalojë së dërguari sinjale të gabuara forcave separatiste të ‘pavarësisë së Tajvanit'”, duke shtuar se Pekini do të vazhdojë “të marrë masa të vendosura për të mbrojtur me vendosmëri sovranitetin kombëtar, sigurinë dhe integritetin territorial”.