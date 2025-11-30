Kirgistani zyrtarisht lansoi një monedhë të qëndrueshme të mbështetur nga ari

Kirgistani ka lansuar zyrtarisht USDKG, një monedhë të qëndrueshme të mbështetur nga ari me raport 1:1 ndaj USD, me një emetim fillestar prej 50 milionë dollarësh.
USDKG është i lidhur 1:1 me dollarin amerikan dhe i mbështetur plotësisht nga rezervat e arit. Emetuesi shtetëror synon të zgjerojë rezervat në 500 milionë dollarë dhe më vonë në 2 miliardë dollarë. Projekti shënon monedhën e parë digjitale të mbikëqyrur nga shteti dhe të mbështetur nga ari në Azinë Qendrore, raporton KosovaPress.
USDKG është ndërtuar mbi zinxhirin e blloqeve Tron dhe auditohet nga ConsenSys Diligence, me mbështetje të planifikuar në të ardhmen për Ethereum.
Tokenët lëshohen nga një kompani shtetërore nën Ministrinë e Financave, OJSC Virtual Asset Emiter. Megjithatë, nuk është një CBDC. Zyrtarët thonë se ky veprim përfaqëson një të ri për Azinë Qendrore – bashkimin e mbikëqyrjes qeveritare me transparencën e blloqeve.
Autoritetet thonë se USDKG është projektuar për të përmirësuar përfshirjen financiare dhe efikasitetin e pagesave duke ruajtur transparencën e plotë.
Mbështetësit e stablecoin planifikojnë të zgjerojnë rezervat e tyre të arit në 500 milionë dollarë, me një objektiv afatgjatë prej dy miliardë dollarësh.
Kirgistani është një nga vendet e para në rajonin e Azisë qendrore që krijon një kornizë gjithëpërfshirëse rregullatore të aseteve digjitale. Në shtator, Parlamenti i këtij vendi miratoi një sërë ndryshimesh në ligjin për asetet virtuale.