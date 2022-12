​Kivi – efektet anësore të një frute të popullarizuar

Kivi është i njohur për shijen e tij unike të ëmbël dhe si një thesar i vitaminave dhe mineraleve.

Njerëzit në mbarë botën e duan këtë frutë. Kivi dhe arsyeja kryesore pse është bërë kaq popullor është efekti i tij në humbjen e peshës dhe sasia e konsiderueshme e vitaminës C. Megjithatë, kjo frytë ka edhe efekte të padëshiruara.

Kivi mund të ketë shumë efekte të padëshiruara, sipas ekspertëve. Shumë njerëz janë alergjikë ndaj frutave. Nuk mund ta dimë me siguri para se ta konsumojmë, por nëse jeni alergjik ndaj ndonjë fruti në përgjithësi dhe veçanërisht atyre që rriten në natyrë, atëherë duhet të shmangni kivin.

Ënjtja dhe skuqja janë shumë të zakonshme. Sindroma e alergjisë orale, dermatiti, pankreatiti dhe diarreja janë efekte anësore të njohura shtesë, veçanërisht nëse hahen në sasi të mëdha, kështu që rekomandohen dy deri në tre kivi në ditë.

Kivi nuk duhet të hahet gjatë shtatzënisë dhe ushqyerjes me gji. Kjo frutë mund të prishë efektin e barnave të caktuara, si dhe ushqimin e rregullt.

Skuqje dhe ënjtje

Sipas studimeve, është zbuluar se ngrënia e tepërt e kivit mund të çojë në ënjtje. Anafilaksia mund të ndodhë edhe te njerëzit që hanë shumë kivi. Skuqjet, astma dhe urtikariet janë gjithashtu të zakonshme, si dhe acarimi lokal i gojës.

Sindroma e Alergjisë Orale (OAS)

Shumë njerëz kanë raportuar OAS për shkak të konsumit të tepërt të kivit. OAS përfshin ënjtjen e gojës dhe të gjuhës. Gjithashtu çon në djegie dhe kruajtje në gojë.

Dermatiti

Njerëzit që konsumojnë sasi të mëdha kivi çdo ditë mund të zhvillojnë një çrregullim të lëkurës, siç është dermatiti.

Pankreatiti

Konsumimi i tepërt i kivit mund të çojë në pankreatit akut. Kjo frutë e shijshme është e pasur me kalium, serotonin dhe vitamina C dhe E.

Dozat e larta të këtyre komponentëve mund të ndryshojnë nivelin e triglicerideve në gjak, gjë që mund të dëmtojë pankreasin në një afat të gjatë.

Diarre

Një nga efektet anësore të kivit përfshin të vjellat, të përzierat dhe diarrenë. Mund të çojë gjithashtu në të fikët dhe vështirësi në gëlltitje.

Alergji nga lateksi

Sipas studimeve, është zbuluar se shumica e njerëzve me alergji ndaj lateksit janë gjithashtu të prirë për të zhvilluar alergji ndaj kivit. Nëse keni reaksione alergjike ndaj lateksit, shmangni konsumimin e kivit dhe produkteve të kivit.

Ushqyerja me gji dhe shtatzënia

Gratë shtatzëna dhe nënat që ushqejnë me gji foshnjat e tyre duhet të konsultohen me mjekun e tyre në lidhje me sasinë e kivit që duhet të konsumojnë.

Ndërveprimi me disa lloje të barnave

Sipas shumë studimeve, kivi është zbuluar se ka efekte antimykotike dhe mund të krijojë varësi kur përdoret me medikamente të tjera kundër mykut.

Kivi hollon gjakun dhe në këtë mënyrë rrit shanset për gjakderdhje, nëse merret me disa lloje ilaçesh. Disa nga këto barna janë antikoagulues, aspirina, heparina, antiinflamatorë josteroidë.

Komponimet bimore, vetitë antioksiduese dhe antiinflamatore të frutave të kivit ndihmojnë në trajtimin e shumë sëmundjeve. Megjithatë, duhet të dimë gjithçka për efektet anësore të papritura të kivit. Prandaj, hani këtë frutë me masë, për të shmangur efektet e padëshiruara.