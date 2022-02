Kjo është arsyeja pse farat e kajsisë konsiderohen si ilaçi më i fuqishëm nga natyra

Farat e kajsisë konsiderohen si një nga ilaçet më të fuqishme që mund të gjenden në natyrë. Dhe e gjitha kjo, sepse përmban vitaminë B17.

Çfarë është vitamina B17?

Vitamina B17 (laetrile, amygdalin) është një përbërës natyral, i cili gjendet në shumë ushqime.

Amygdalina u zbulua për herë të parë në vitin 1830 në bajame të hidhura.

Vitamina B17 në sasi më të mëdha mund të gjendet në manaferrat e egra; qershi; rrush serezi; fara molle, dardhe dhe bërthama kumbulle; kajsie, pjeshke dhe nektarine; fruta me kokrra, bajame të hidhura; arra indiane; arra australiane (makadamia).

Gjendet në sasi pak më të vogla te manaferrat; rrush-frëngu; mani; luleshtrydhe; fara liri; meli, elbi, hikrra; fasule të kuqe, heldea, fasule të kuqe, fasule…

Megjithatë, përqendrimi më i lartë i vitaminës B17 është në farat e kajsisë.

Si ta përdorni vitaminën B17?

Për të parandaluar shumë sëmundje të rënda, mjafton të hani rregullisht ushqime të pasura me vitaminë B17. Për shembull, nëse hani tre molla me fara, do ta furnizoni trupin me një sasi të mjaftueshme B17 për nevojat ditore.

Për sa i përket konsumimit të farave të kajsisë, arsyeja e shëndoshë dikton që të mos hamë më shumë përnjëherë se sa do të hanim kajsi të freskëta.

Pra, kur hani kajsi, përtypni bërthamën, në përgjithësi rekomandohet të konsumoni 5-7 fara kajsie në ditë.

Për qëllime terapeutike, laetrili mund të futet në trup duke konsumuar farat ose vajin e kajsisë, ose në tableta dhe injeksione laetrile. B17 mund të quhet vërtet një bombë vitaminash që mund të ndihmojë në forcimin e trupit që lufton sëmundjet e rënda.