Kjo është Škoda Elroq RS, publikohen pamjet e para

Skoda prezantoi crossover-in elektrik Elroq vjeshtën e kaluar dhe tani po përgatitet për variantin e saj sportiv RS.

Si pjesë e përgatitjeve, kompania ka publikuar një video ‘teaser’ që jep një vështrim në dizajnin e modelit, premiera e të cilit është planifikuar të jetë më 3 prill, transmeton Telegrafi.

Elroq RS do të zbulohet në Milano dhe vjen me përmirësime të shumta sportive. Skoda zgjodhi një grilë të zezë me shkëlqim të lartë Tech-Deck, si dhe një parakolp të ri të përparmë.

Kjo pjesë e makinës ka marrë një hyrje qendrore me thekse trekëndore me ngjyra, ndërsa shufrat e zeza horizontale kalojnë në vertikale të ajrit.

Më tej në pjesën e pasme, një logo e re RS është e dukshme në pjeswn e përparme, ndërsa rrotat janë të optimizuara në mënyrë aerodinamike dhe përmbajnë detaje mahnitëse të Mamba Green.

Pjesa e pasme duket mjaft e ngjashme me modelin standard, por parakolpi i lyer sugjeron disa ndryshime.

Pjesa e brendshme sjell elemente shtesë RS, duke përfshirë një timon me fund të sheshtë me logo RS. Ulëset e përparme janë dyngjyrëshe dhe kanë qëndisje RS në mbështetëse të kokës.

Pritet gjithashtu një ekran i pavarur info-argëtues 13 inç. Megjithëse detajet nuk janë konfirmuar ende, versioni aktual më i fuqishëm i Elroq 85 përdor një bateri 82 kWh dhe një motor elektrik të montuar në pjesën e pasme që prodhon 286 kuaj-fuqi (210 kW).

Ky model përshpejton nga 0 në 100 km/h për 6,6 sekonda dhe ka një rreze veprimi prej 581 km.