Kjo s’është një tabelë shahu e zakonshme – është një Rolls-Royce

Nuk është e pazakontë që prodhuesit e automjeteve të shfrytzëzojnë kreativitetin për të ndihmuar në promovimin e markës.

Por, kurrë nuk është parë diçka e tillë.

Me sa duket, pronarët e Rolls-Royce po shijojnë një lojë tërheqëse shahu.

Tani, ata mund të bëjnë mat të plotë me një tabelë shahu, ndryshe nga të tjerat.

Në fakt, çdokush mund të zotërojë tabelën e Shahut Rolls-Royce.

Pra, si ta merrni një?

Ashtu si blerja e një veture Rolls-Royce, ju duhet të ndaleni në një ekspozitë ose dyqan të kompanisë dhe të porosisni një.

Ju mund të zgjidhni nga 13 nuanca të ndryshme.

Nuk përmendet se kjo është një gjë me botim të kufizuar, as sa kohë do të duhet për të marrë një të tillë.

Rolls-Royce gjithashtu nuk përmend një çmim.