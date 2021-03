Klopp zbulon arsyen kryesore pse nuk mund të drejtojë Gjermaninë

Menaxheri i Liverpool, Jurgen Klopp ka sqaruar më tej qëndrimin e tij në lidhje me punën e trajnimit të kombëtares së Gjermanisë.

Pothuajse gjashtë vjet pasi u bashkua me fituesit në fuqi të Premierligës, Klopp deklaroi në fillim të këtij muaji se ai “nuk do të jetë në dispozicion” si një zëvendësues i mundshëm për Joachim Low, transmeton lajmi.net.

Në një intervistë për SportBild, menaxheri i Liverpool u përpoq të sqaronte qëndrimin e tij për këtë çështje më tej.

“Nuk thashë që nuk dua të bëhesha trajner i kombëtares, por që nuk mundem tani”, deklaroi Jurgen Klopp. “Ky është një ndryshim i madh”.

“Është një angazhim shumë i qartë,” shpjegoi ai. “Unë kam një rol të rëndësishëm këtu në Liverpool”, ka thënë ai.

“Ky është viti im i gjashtë në Liverpool, dhe unë kam ndërtuar një marrëdhënie të jashtëzakonshme këtu me njerëz me të cilët punoj çdo ditë. Ne mbështetemi te njëri-tjetri.

“Tani për tani, në një fazë kaq të vështirë, për të thënë nga ana ime: Unë do të jem zhdukur atëherë? Nuk do ta bëjë këtë”, është shprehur Klopp duke i treguar tifozëve se do të jetë këtu për një kohë të gjatë.