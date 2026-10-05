Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite zotohet të luftojë Huthit në Jemen

Gjeneralmajori Turki al-Maliki, zëdhënës i koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen, ka thënë se koalicioni vazhdon të ofrojë “mbështetje të plotë operacionale” për forcat qeveritare jemenase.
Ai tha se qëllimi është “rikthimi i shtetit dhe përfundimi i grushtit të shtetit të Huthive”.
Al-Maliki dënoi sulmet e Huthive ndaj Jemenit, Arabisë Saudite dhe anijeve saudite në Detin e Kuq dhe ngushticën Bab al-Mandab.
Ai theksoi se Arabia Saudite do të vazhdojë të mbrojë sigurinë dhe sovranitetin e saj, si dhe sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare.
Përplasjet e fundit janë më të ashprat që nga armëpushimi i ndërmjetësuar nga OKB-ja, i cili në vitin 2022 ndali luftimet e mëdha në Jemen. /mesazhi