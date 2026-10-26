Koha për partinë Studenti në Shqipëri: emrat e mundshëm që duhej ta themelonin dhe udhëhiqnin

Një lloj formacioni politik i ngjashëm me KOP-in e dikurshëm, ku impakti publik erdhi nga kasta dhe jo lideri
Rënia e Vuçiçit në Serbi pashmangshëm inspiron edhe më shumë përpjekjen për rënien e Ramës në Shqipëri. Jo thjesht nga fakti se që të dy ishin “vëllezër” në disa projekte politike, porse ngjanin dhe në kohëzgjatjen e llojin e ushtrimit të pushtetit. Nisën të ngjanin dhe në atë se kush nisi të reagonte fort ndaj tyre: rinia, studentët, me një prirje për t’u pasuar dhe nga intektualët.
Ngjan cinik fakti se po na vjen nga Serbia modeli se si rrëzohet Rama, i cili nuk është ndonjë risi gjithsesi. Pra, me formacion të ri politik dhe në finale me zgjedhje, me votë. Por ky përkim duhet tejkaluar, gjersa është thjesht përkim.
Kjo është kërkuar që në nisje të protestave në qershor, kjo kërkohet dhe tani. Por ironia qëndron në faktin se kërkohet dhe nga ata që duhej të ishin në fakt aktorë kryesorë të saj, por që se ç’kanë një lloj frustracioni, me shumë të pashpjegueshëm se të shpjegueshëm, për të mos shkuar më tej, në llogoren e ballafaqimit të drejtpërdrejtë politik.
Rama nga ana tjetër ndihet komod, pasi politikisht ka përballë vetëm një kufomë, siç është PD-ja me plakun e saj të pahonepshëm në krye. Ai akoma nuk ka përballë njeriun ose kastën e njerëzve që mund ta sfidonin paq, me vizion dhe autoritet të lartë moral.
Dje, njëri prej tyre bënte thirrje në rrjete për një unitet mbarëshoqëror për rrëzimin e Ramës. Quhet Ermal Hasimja, dikur emër në KOP-in demokrat, një periudhë dhe zëdhënës i Berishës, por pa asnjë njollë në këtë angazhim politik, as një përlyerje në imazhin publik.
Emri tjetër mund të ishte një ekuivalent deri diku i Ramës, për shkak të kauzave të dikurshme që ndërtuan dhe që u angazhuan të dy: Fatos Lubonja. Lubonja vijon të jetë i ri dhe plot energji në opozitarizmin e tij. Edhe nëse s’lexohet dot si vendimmarrës politik me status lideri, prania e tij në një formacion të ri do kishte një simbolikë të fuqishme dhe inspiruese te ajo masë e zemëruar me pushtetin.
Afrim Krasniqi mund dhe duhej të ishte në krye të një formacioni të ri politik.
Dorian Matlija po ashtu, një avokat me prestigj publik dhe një shpartallues cilësor i keqqeverisjes në nivel kritike shkrimore.
Po ashtu, Ornela Çuçci, ish-zv/ministre e Mjedisit, prej kohësh një zë i fortë publik kundër keqqeverisjes, e ka të gjithë staturën e duhur për të qenë një aktore e denjë politike.
Krahas saj, si një ish, vjen Irena Beqiraj, kritike e zëshme dhe denoncuese po aq e zëshme e politikave të mbrapshta të Ramës, e cila shpërfaq një njohje të thellë të shtetit dhe politikës.
Adri Nurellari mund të ishte një tjetër emër i denjë për gjakun e ri politik. Neritan Sejamini gjithashtu. Por dhe një ish-ministër si Sandër Lleshaj.
Dhe këto emra ngjan të jenë pak në raport me shumë si ata që u gjakon ambicia, por që ende nuk shohin terrenin e duhur për t’u angazhuar. Mund të jenë emra publikë, por dhe jo të tillë. Dhe ndër këta të fundit ka aso kapacitete intelektuale e teknokratike që do ishin bekim për Shqipërinë.
Kjo ngjan idilike, që sigurisht nuk do ishte krejt idilike, por duhet gjithsesi, edhe me defektet e pashmangshme. Mbetja në ciklin e mbyllur dhe pa bereqet të kritikës për qeverinë në kafe, në rrjete, në darkë te Fevziue kthim, është një parazitizëm që Rama e kundron me kënaqësi e i nxjerr gjuhën përçmueshëm.
Këto emra e të tjerë si këta, duhet t’i prezantohen publikut si një lloj KOP-i i ri, ku jo domosdoshmërisht dikush është njëshi aty me atribute lideri, por ku të gjithë të përbëjnë një trup të vetëm.
Dhe sprova e parë do ishin zgjedhjet lokale në pranverë, të cilat, për vetë kontekstin, do jenë zgjedhje politike, ngjashëm me ato të 2011, disa muaj pas 21 janarit.
Ky formacion i ri të quhej plotkuptimërisht “Studenti”. Ky emërtim bart tashmë simbolikë historike në jetën politike shqiptare dhe ka një peshë të fuqishme ndikuese në perceptimin publik. Studentët ishin ata që rrëzuan komunizmin, studentët po rrëzojnë tashmë dhe post-komunizmin zhgënjyes. /tesheshi