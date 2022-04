Kolona në Merdar, bashkatdhetarët po presin deri në dy orë e gjysmë për të hyrë në Serbi

Një numër i madh i bashkatdhetarëve kanë ardhur nga vendet e Evropës Perëndimore në Kosovë të kalojnë disa ditë në familjet e tyre gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.

Mirëpo, të gjithë ata që kanë ardhur në Kosovë me automjetet e tyre apo edhe me autobusë dhe sot kanë vendosur të kthehen në shtetet ku jetojnë dhe punojnë, po përballen me pritje të gjata në dy vendkalime kufitare me Serbinë, raporton Telegrafi.

Sipas Qendrës Kombëtare për Menaxhimin Kufitar, në vendkalimin kufitar në Merdar (gjendja në orën 19:44), qytetarët po presin deri në dy orë e gjysmë për të hyrë në Serbi, ndërsa kolona e automjeteve është një kilometër.

Ndërsa, në dalje të Kosovës në vendkalimin kufitar te Dheu i Bardhë, pritjet janë deri në 40 minuta. Kurse në Jarinë për të dalë nga Kosova pritet deri në 15 minuta.

Në vendkalimet e tjera kufitare të Kosovës me shtetet fqinje nuk ka pritje të gjata as në hyrje as në dalje.

Për ta përcjellur gjendjen në kohë reale në vendkalimet kufitare të Kosovës KËTU.