Kolona të gjata në kufi për të dalë nga Kosova, pritje deri në 90 minuta

Qendra Kombëtare për Menaxhimin e Kufirit ka përditësuar informacionet mbi situatën e pritjeve në pikat kufitare të Kosovës.
Sipas të dhënave të fundit, mërgimtarët që po kthehen në vendet ku jetojnë dhe veprojnë.
Aktualisht qytetarët po presin deri në 90 minuta në pikën e kalimit të Jarinjes, në Merdarë deri në 1 orë si dhe te Dheu i Bardhë pritjet janë deri në 40 minuta.
Ndërkohë, pritjet te pikat tjera kufitare vazhdojnë të jenë më të shkurtra, deri në 5 minuta.
Gjersa sa i përket pritjeve për hyrje në Kosovë, pritjet janë nga 1 deri në 10 minuta.