Kolonët izraelitë vrasin një palestinez 19-vjeçar në Bregun Perëndimor

Një palestinez 19-vjeçar është vrarë të premten në mbrëmje pasi kolonët izraelitë hapën zjarr në Kobar, në veri të Ramallahut, në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Ministria palestineze e Shëndetësisë bëri të ditur se Bahaa Sami Amin Nathsheh, nga Kafr Aqab pranë Jerusalemit, ndërroi jetë si pasojë e plagëve të rënda të marra nga të shtënat.
Sipas burimeve palestineze, kolonët e vendosur në tokat e Kobarit hapën zjarr ndaj disa palestinezëve, duke plagosur një person.
Më pas, në vendngjarje mbërritën forcat izraelite të pushtimit, të cilat penguan ekipet mjekësore palestineze që t’i jepnin ndihmë të plagosurit, sipas Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze.
Forcat izraelite hynë në qytet dhe hodhën sasi të mëdha të gazit lotsjellës, duke plagosur në kokë edhe një banor. Ai u dërgua në një klinikë aty pranë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. /mesazhi