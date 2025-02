Komandant Hoxha sot iu përgjigjet pyetjeve të avokatëve të ish-krerëve të UÇK-së

Ismet Tara, i njohur si komandant Hoxha, sot do t’iu përgjigjet pyetjeve të avokatëve mbrojtës të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, që po gjykohen në Hagë.

Tara ka thënë se do t’i kundërshtojë pretendimet e Speciales ndaj udhëheqësve të UÇK-së që po mbahen atje.

Ai tha se akuzat ndaj tyre janë produkt i një skenari të përgatitur nga kriminelët ushtarakë serbë dhe Akademia serbe.

“Unë, Komandant Hoxha, do të kundërshtoj të gjitha akuzat e ngritura ndaj krerëve të UÇK-së, duke i cilësuar ato si të përgatitura nga kriminelët ushtarakë serbë dhe Akademia Serbe e [Vaso Čubrilović] dhe [Dobrica Ćosić], në bashkëpunim me spiunë shqiptarë të UDB-së serbe, me qëllim që të jenë më bindëse për prokurorët e Zyrës së Prokurorit të Specializuar në Hagë”, ka shkruar ai në Facebook.

Komandant Hoxha, kishte refuzuar që dje të jepte dëshminë në Speciale duke thënë se nuk e njeh këtë gjykatë.

Ndërkaq, sot do të vazhdojë gjykimi ndaj ish-eprorëve të lartë të Ushtrisë Çlirimtare, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.