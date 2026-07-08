Komandanti i KFOR-it dhe kryetari i Zveçanit flasin për situatën e sigurisë

Komandanti i Komandës Rajonale Lindje (RC-E) të KFOR-it, kolonel Sam Sargeant, u takua me kryetarin e Komunës së Zveçanit, Dragisha Miloviq, në ambientet e komunës.
Sipas njoftimit, takimi u mbajt si pjesë e angazhimit të rregullt të KFOR-it me udhëheqësit vendorë.
Diskutimet u përqendruan në situatën e sigurisë dhe çështjet që prekin komunën.
Kolonel Sargeant nënvizoi angazhimin e KFOR-it për të punuar ngushtë me institucionet vendore për të forcuar bashkëpunimin dhe për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë, në një mënyrë të paanshme dhe transparente.