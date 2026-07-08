KQZ certifikoi rezultatet – Këta janë 120 deputetët e rinj të zgjedhur

Sot, një muaj pas zgjedhjeve të 7 qershorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatet përfundimtare. Nga këto zgjedhje, parti e parë doli Lëvizja Vetëvendosje e cila siguroi 53 mandate
Në vendin e dytë, është Partia Demokratike e Kosovës, e cila mori 22 ulëse. E treta, është Lidhja Demokratike e Kosovës me 18 ulëse.
Dhe e katërta, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me shtatë ulëse.
Lista e deputetëve të zgjedhur nga Lëvizja Vetëvendosje:
Albin Kurti
Glauk Konjufca
Albulena Haxhiu
Hekuran Murati
Donika Gërvalla-Schwarz
Xhelal Sveçla
Avni Dehari
Ejup Maqedonci
Hajrulla Çeku
Mimoza Kusari Lila
Shqipe Mehmeti Selimi
Andin Hoti
Ilir Kërçeli
Arben Vitia
Saranda Bogujevci
Osman Musliu
Nezir Kraki
Alban Bajrami
Arton Konushevci
Edona Llalloshi
Mefail Bajqinovci
Ardian Gola
Armend Baloku
Armend Muja
Arbëreshë Kryeziu Hyseni
Arbër Rexhaj
Rufki Suma
Blerim Gashi
Fitore Pacolli Dalipi
Artane Rizvanolli Berisha
Adriana Matoshi
Agim Bahtiri
Arjeta Fejza
Taulant Kelmendi
Arbërie Nagavci
Krenare Çerkini
Dimal Basha
Liza Gashi
Labinotë Demi Murtezi
Artan Abrashi
Adnan Rrustemi
Adelina Grainca
Valon Ramadani
Salih Zyba
Enver Haliti
Fatmire Kollçaku
Valon Hoti
Valon Peci
Drita Pajaziti
Sylejman Meholli
Jeton Raka
Vigan Qorrolli
Fjolla Ujkani
Lista e deputetëve të zgjedhur nga PDK:
Bedri Hamza
Përparim Gruda
Arian Tahiri
Uran Ismaili
Vlora Çitaku
Sala Jashari
Ganimete Musliu
Enver Hoxhaj
Arben Mustafa
Rrahman Rama
Mërgim Lushtaku
Elmi Reçica
Besa Kabashi Ramaj
Jakup Nura
Eman Rrahmani
Altin Krasniqi
Artan Behrami
Fadil Demaku
Blerta Deliu Kodra
Rrustem Mustafa
Eliza Hoxha
Ariana Musliu Shoshi
Lista e deputetëve të zgjedhur nga LDK:
Vjosa Osmani
Lumir Abdixhiku
Doarsa Kica Xhelili
Hykmete Bajrami
Avdullah Hoti
Ukë Rugova
Kujtim Shala
Anton Quni
Lutfi Haziri
Armend Zemaj
Besian Mustafa
Janina Ymeri
Ermal Sadiku
Jehona Lushaku Sadriu
Arben Gashi
Albena Reshitaj
Fadil Hadergjonaj
Paris Guri
Lista e deputetëve të zgjedhur nga AAK:
Ardian Gjini ( heq dorë nga mandati, zëvendësohet nga Bekë Berisha).
Ramush Haradinaj
Daut Haradinaj ( heq dorë nga mandati, zëvendësohet nga Burim Ramadani )
Besnik Tahiri
Time Kadrijaj
Albana Bytyqi
Teuta Haxhiu
Lista Serbe:
Zlatan Elek
Igor Simiq
Srdjan Popoviq
Slavko Simiq
Jovana Radosavljeviq
Liljana Stefanoviq
Milan Joksimoviq
Branislav Nikoliq
Tanja Vujoviq
Lista nga KDTP:
Fikrim Damka
Fatma Taçi
ZSPO:
Nenad Rashiq
Koalicija Vakat:
Rasim Demiri
Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës:
Elbert Krasniqi
Nova Demkratska Stranka:
Emilija Rexhepi
Socijalademokratska Unija -SDU:
Duda Balje
PSA:
Artan Asllani
Partia Liberale Egjiptiane:
Veton Berisha
Jedinstvena Goranska Partia:
Adem Hoxha
Partia Rome e Bashkuar e Kosovës:
Alber Kinolli