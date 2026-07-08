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KQZ certifikoi rezultatet – Këta janë 120 deputetët e rinj të zgjedhur

Sot, një muaj pas zgjedhjeve të 7 qershorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatet përfundimtare. Nga këto zgjedhje, parti e parë doli Lëvizja Vetëvendosje e cila siguroi 53 mandate

Në vendin e dytë, është Partia Demokratike e Kosovës, e cila mori 22 ulëse. E treta, është Lidhja Demokratike e Kosovës me 18 ulëse.

Dhe e katërta, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me shtatë ulëse.

Lista e deputetëve të zgjedhur nga Lëvizja Vetëvendosje:

Albin Kurti

Glauk Konjufca

Albulena Haxhiu

Hekuran Murati

Donika Gërvalla-Schwarz

Xhelal Sveçla

Avni Dehari

Ejup Maqedonci

Hajrulla Çeku

Mimoza Kusari Lila

Shqipe Mehmeti Selimi

Andin Hoti

Ilir Kërçeli

Arben Vitia

Saranda Bogujevci

Osman Musliu

Nezir Kraki

Alban Bajrami

Arton Konushevci

Edona Llalloshi

Mefail Bajqinovci

Ardian Gola

Armend Baloku

Armend Muja

Arbëreshë Kryeziu Hyseni

Arbër Rexhaj

Rufki Suma

Blerim Gashi

Fitore Pacolli Dalipi

Artane Rizvanolli Berisha

Adriana Matoshi

Agim Bahtiri

Arjeta Fejza

Taulant Kelmendi

Arbërie Nagavci

Krenare Çerkini

Dimal Basha

Liza Gashi

Labinotë Demi Murtezi

Artan Abrashi

Adnan Rrustemi

Adelina Grainca

Valon Ramadani

Salih Zyba

Enver Haliti

Fatmire Kollçaku

Valon Hoti

Valon Peci

Drita Pajaziti

Sylejman Meholli

Jeton Raka

Vigan Qorrolli

Fjolla Ujkani

Lista e deputetëve të zgjedhur nga PDK:

Bedri Hamza

Përparim Gruda

Arian Tahiri

Uran Ismaili

Vlora Çitaku

Sala Jashari

Ganimete Musliu

Enver Hoxhaj

Arben Mustafa

Rrahman Rama

Mërgim Lushtaku

Elmi Reçica

Besa Kabashi Ramaj

Jakup Nura

Eman Rrahmani

Altin Krasniqi

Artan Behrami

Fadil Demaku

Blerta Deliu Kodra

Rrustem Mustafa

Eliza Hoxha

Ariana Musliu Shoshi

Lista e deputetëve të zgjedhur nga LDK:

Vjosa Osmani

Lumir Abdixhiku

Doarsa Kica Xhelili

Hykmete Bajrami

Avdullah Hoti

Ukë Rugova

Kujtim Shala

Anton Quni

Lutfi Haziri

Armend Zemaj

Besian Mustafa

Janina Ymeri

Ermal Sadiku

Jehona Lushaku Sadriu

Arben Gashi

Albena Reshitaj

Fadil Hadergjonaj

Paris Guri

Lista e deputetëve të zgjedhur nga AAK:

Ardian Gjini ( heq dorë nga mandati, zëvendësohet nga Bekë Berisha).

Ramush Haradinaj

Daut Haradinaj ( heq dorë nga mandati, zëvendësohet nga Burim Ramadani )

Besnik Tahiri

Time Kadrijaj

Albana Bytyqi

Teuta Haxhiu

Lista Serbe:

Zlatan Elek

Igor Simiq

Srdjan Popoviq

Slavko Simiq

Jovana Radosavljeviq

Liljana Stefanoviq

Milan Joksimoviq

Branislav Nikoliq

Tanja Vujoviq

Lista nga KDTP:

Fikrim Damka

Fatma Taçi

ZSPO:

Nenad Rashiq

Koalicija Vakat:

Rasim Demiri

Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës:

Elbert Krasniqi

Nova Demkratska Stranka:

Emilija Rexhepi

Socijalademokratska Unija -SDU:

Duda Balje

PSA:

Artan Asllani

Partia Liberale Egjiptiane:

Veton Berisha

Jedinstvena Goranska Partia:

Adem Hoxha

Partia Rome e Bashkuar e Kosovës:

Alber Kinolli

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