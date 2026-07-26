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Komandanti i KFOR-it pret në takim lamtumirës ambasadorin e Turqisë

Komandanti i KFOR-it gjeneralmajor Ozkan Ulutash, ka pritur në Shtabin e KFOR-it në Prishtinë, në një vizitë lamtumirëse, ambasadorin e Turqisë në Kosovë, Sabri Tunç Angili.

Sipas njoftimit të KFOR-it, takimi u zhvillua me rastin e përfundimit të mandatit diplomatik të ambasadorit Angili në Kosovë.

“Gjeneralmajor Ulutas shprehu mirënjohjen dhe vlerësimin e tij për bashkëpunimin dhe mbështetjen e vazhdueshme që ka marrë nga ambasadori turk gjatë mandatit të tij, duke i uruar suksese në angazhimet e ardhshme”, thuhet në njoftim.

KFOR-i rikujtoi se vazhdon të zbatojë mandatin e tij për të garantuar një mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes në mënyrë të paanshme.

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