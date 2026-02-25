Komandanti i KFOR-it takon përfaqësuesen e EEAS-it, flasin për situatën e sigurisë në rajon

Komandanti i KFOR-it, Ozkan Ulutash është takuar me drejtoreshën e Drejtorisë për Ballkanin Perëndimor brenda Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm (EEAS), Zuzana Michalcova Shutiakova.
Ky takim iu ka ofruar komandatit një mundësi për të përshkruar situatën e sigurisë në rajon.
“Takimi i ofroi Komandantit një mundësi të vlefshme për të përshkruar situatën e sigurisë në rajon, duke theksuar angazhimin e KFOR-it për të ruajtur një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit në Kosovë”, thuhet në njoftim.