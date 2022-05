​Kombinimi i këtyre dy përbërësve është shumë i keq për lëkurën

Për shembull, mund të përdorni vitaminë C dhe krem kundër diellit në mëngjes ose acid hialuronik me krem për fytyrën në mbrëmje. Ka edhe produkte që nuk do të japin rezultatin e dëshiruar nëse përdoren në çift.

Ekspertja për kujdesin dhe shëndetin e lëkurës, Ksenia Sobchak, dermatologe, thekson veçanërisht dy produkte që nuk duhen përdorur në kombinim, pasi në këtë mënyrë nuk do të shijoni lëkurë të shëndetshme dhe të bukur.

Acidi salicilik dhe retinoli nuk janë një kombinim i mirë

Shumë prej nesh përdorin retinolin si pjesë të kujdesit të përditshëm të lëkurës sepse ofron veti kundër plakjes dhe acidi salicilik është një preparat që do të përdoret nga personat që kanë probleme me aknet. Këto janë produkte të forta që eliminojnë aknet dhe rrudhat e vogla, por në kombinim ato dëmtojnë lëkurën.

“Kur përdoren në të njëjtën kohë ato mund të shkaktojnë acarim të lëkurës dhe kështu vetëm të përkeqësojnë pamjen e saj”, shpjegoi ajo, duke shtuar se lëkura e thatë do të shkaktojë sekretim më të fortë të gjëndrave dhjamore, të cilat mund të çojë përsëri në puçrra fytyre.

Në vend që t’i përzieni, Sobachak këshillon përdorimin e retinolit para gjumit dhe acidit salicilik pas zgjimit. Kjo do të thotë që nuk duhet të përdorni pastrues fytyre me acide dhe më pas me retinol, por është e rëndësishme t’i jepni kohë lëkurës që të thithë një preparat fillimisht.

Nëse dëshironi të zbatoni një rutinë të duhur kundër rrudhave, por edhe të parandaloni aknet, ajo këshillon të mos përdorni produkte që përmbajnë peroksid benzoil përpara se të aplikoni retinol, pasi njëri produkt do të anulojë veprimin e një tjetri.

Për shembull, ajo thekson se peroksidi i benzoilit mund t’i bëjë molekulat e retinolit joaktive dhe të ndërhyjë në efektivitetin e tij. Ajo arrin në përfundimin se disa produkte duhen përdorur veçmas, dhe retinoli përdoret gjithmonë më mirë në mbrëmje. Është gjithashtu e nevojshme që lëkura të përgatitet për një produkt tjetër.

Vitamina C dhe vitamina E – kombinim i mirë

Ka një arsye pse këto dy vitamina funksionojnë mirë së bashku. “Vitamina C lufton radikalet e lira dhe vitamina E forcon hidratimin e lëkurës”, tha Arielle Panarello, dermatologe nga Nju Jorku, duke shtuar se këto dy vitamina janë një kombinim i ëndrrave.

Me pak fjalë, çdo acid funksionon mirë me njëri-tjetrin dhe mund të përdoret në kombinim dhe në këtë mënyrë të ndihmojë në parandalimin e proceseve inflamatore, së bashku me të gjitha përfitimet e tjera.