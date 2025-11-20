Komisionerja e BE-së: Ndihma për Gazën nuk duhet të politizohet kurrë

Komisionerja Evropiane për Barazi, Përgatitje dhe Menaxhim të Krizave, Hadja Lahbib, theksoi se situata humanitare në Gaza vazhdon të përkeqësohet ndjeshëm, duke paralajmëruar se “Ndihma për Gazën nuk duhet të politizohet kurrë”, transmeton Anadolu.
Lahbib e bëri deklaratën si pjesë e Takimit të Ministrave të Jashtëm të BE-së që mbahet në Bruksel.
Ajo ka vënë në dukje se të burgosurit në Gaza janë kthyer në shtëpi. “Megjithatë, situata e ndihmës humanitare vazhdon të përkeqësohet. Pas përmbytjeve të fundit dhe me ndikimin e muajve të dimrit që po afrohen, palestinezët kanë të ftohtë dhe janë të uritur”, tha Lahbib.
Lahbib deklaroi se furnizimet e nevojshme të ndihmës së BE-së janë gati në kufi, por vetëm një sasi e vogël ndihme është lejuar të hyjë në Gaza.
Ajo vuri në dukje nevojën për akses të plotë dhe regjistrim të organizatave të shoqërisë civile për shpërndarjen e ndihmës humanitare.
“Shpërndarja e ndihmës duhet të jetë e paanshme dhe në përputhje me ligjin ndërkombëtar humanitar. Ndihma për Gazën nuk duhet të politizohet kurrë. Nuk duhet të përdoret si mjet ushtarak”, theksoi Lahbib.
Lahbib gjithashtu vuri theksin mbi rezolutën mbi Gazën të miratuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, duke thënë se BE-ja e mbështet këtë plan, por se kanë rëndësi detajet dhe mënyra se si do të zbatohet plani.
Ndër të tjera Lahbib tërhoqi vëmendjen mbi situatën në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke theksuar se: “Dhuna e kolonëve po rritet. Dhuna duhet të marrë fund dhe ligji ndërkombëtar duhet të respektohet”.