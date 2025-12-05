Komisioni Evropian hapi të enjten një hetim antitrust ndaj Meta-s, pavarësisht presionit të SHBA-së

Komisioni Evropian hapi të enjten një hetim antitrust ndaj Meta-s lidhur me politikat e saj të reja të AI në WhatsApp.
Hetimi vjen vetëm 10 ditë pasi zyrtarë tregtarë amerikanë paralajmëruan në Bruksel se tarifat e larta ndaj çelikut dhe aluminit evropian mund të mbeten në fuqi nëse BE nuk zbut rregullat e saj digjitale ndaj kompanive të mëdha të teknologjisë.
Komisionerja e konkurrencës, Teresa Ribera, tha se tregjet e AI po rriten me shpejtësi dhe se BE duhet të parandalojë abuzimin e mundshëm të pushtetit nga gjigantët digjitalë.
Hetimi fokusohet te një rregull i ri i Meta-s, i cili mund t’u ndalojë ofruesve të jashtëm të AI komunikimin me përdoruesit e WhatsApp, duke favorizuar kështu shërbimet e vetë kompanisë.
Deri në tetor, bizneset ishin në gjendje të përdornin bot-e AI në grupet e menaxhuara të WhatsApp për asistencë ndaj klientëve, por rregullat e reja mund t’i kufizojnë këto integrime.
Ndonëse hetimi nuk po zhvillohet nën kuadrin e Aktit të Tregjeve Digjitale, ai mund të shtojë tensionet në bisedimet BE–SHBA për tarifat, të cilat mund të arrijnë deri në 50%.
Meta i ka quajtur akuzat “të pabazuara”, duke thënë se chatbot-et e AI shkaktojnë ngarkesë të madhe teknike në sistemet e WhatsApp.