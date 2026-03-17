Komisioni Evropian ia heq të gjitha masat financiare Kosovës

Gjatë një seance në Komisionin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian mbi raportin për Kosovën, Përfaqësuesi i Komisionit Evropian për Zgjerimin, Jiri Plecity, njoftoi se të gjitha fondet financiare që më parë ishin të bllokuara për shkak të masave ndaj Kosovës, tashmë janë liruar.
Ai shpjegoi se procesi i heqjes së masave kishte filluar gradualisht që nga maji i vitit të kaluar, ndërsa në dhjetor 2025, presidentja e Komisionit, Ursula von der Leyen, kishte paralajmëruar fazat e mëtejshme të lirimit të fondeve. “Mund të konfirmoj se komisioni ka liruar plotësisht fondet e asistencës financiare për Kosovën”, tha Plecity.
Nga ana e tij, raportuesi për Kosovën, Ruiho Terras, kritikoi masat e vendosura më parë, duke nënvizuar ndikimin e tyre të rëndësishëm mbi qytetarët, shoqërinë civile dhe strukturat e tjera të shoqërisë kosovare.