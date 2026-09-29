Komisioni palestinez: Plani izraelit për një rrugë vetëm për pushtuesit thellon ndarjen e Ramallahut

Një komision palestinez paralajmëroi të martën për një plan izraelit për rihapjen e Rrugës 463 për pushtuesit, një masë që mund të izolojë tetë fshatra dhe dy lagje të mëdha të banuara në veri të Ramallahut dhe Al-Birehut nga zonat në jug, transmeton Anadolu.
“Rruga kalon përmes zonës urbane të Ramallahut dhe Al-Birehut në pjesën qendrore të Bregut Perëndimor të pushtuar, duke ndarë pjesët veriore dhe jugore të saj”, tha komisioni në një deklaratë.
Ai paralajmëroi se rihapja e rrugës për pushtuesit do të izolonte tetë fshatra dhe dy lagje të mëdha të banuara në pjesën veriore të zonës urbane nga pjesa tjetër e guvernatoratit.
“Masa do t’i detyronte dhjetëra mijëra palestinezë të përdornin një rrugë të vjetër alternative pranë kampit të refugjatëve Jalazone”, tha ai.
“Rruga alternative tashmë përballet me trafik të rënduar dhe nuk mund të përballojë automjete shtesë, duke e komplikuar më tej lëvizjen e palestinezëve mes pjesëve veriore dhe jugore të Ramallahut”, thuhet në deklaratë.
Komisioni tha se nuk e konsideron rihapjen e Rrugës 463 si një “hap të izoluar”, por si pjesë të një serie më të gjerë ndryshimesh që po ndodhin në të gjithë guvernatoratin e Ramallahut dhe Al-Birehut.
“Plani është pjesë e një politike sistematike për të fragmentuar vazhdimësinë gjeografike dhe demografike palestineze” në guvernatoratin e Ramallahut dhe Al-Birehut, ku rreth 400.000 palestinezë jetojnë në rreth 80 komunitete, shtoi komisioni.
Guvernatorati tashmë përballet me fragmentim të akumuluar të shkaktuar nga Zona C, vendbanimet e paligjshme, rrugët anësore, pikat e kontrollit dhe portat ushtarake, në mes të kufizimeve në rritje izraelite ndaj lëvizjes së palestinezëve, tha komisioni.
Sipas Marrëveshjes së Oslos II të vitit 1995, e cila ishte menduar si një marrëveshje e përkohshme, Bregu Perëndimor u nda në Zonat A, B dhe C.
Zona A është nën kontroll të plotë palestinez, ndërsa Zona B është nën kontroll civil palestinez dhe kontroll izraelit të sigurisë. Zona C, e cila përbën rreth 60 për qind të Bregut Perëndimor, mbetet nën kontroll të plotë izraelit.