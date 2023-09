Kompania japoneze e kthen Mazda MX-5 në një roadster ‘të vjetër’

Ndërtuesi japonez i veturave Mitsuoka – i cili për dekada i ka konvertuar veturat moderne japoneze në pamje të bukura të makinave klasike – ka zbuluar Himiko, një Mazda MX-5 e bërë për t’u dukur si një rrugë e vjetër Jaguar ose Morgan.

Prodhimi është i kufizuar në vetëm 10 ekzemplarë dhe do të jetë në dispozicion vetëm për tregun japonez me një çmim prej 6,787,000 jen ose afro 46,000 dollarë.

Himiko bazohet në ‘ND’ Mazda MX-5 më të fundit – por përveç bazamenteve të tij, strukturës së kabinës, dyerve dhe rrotave, duket se ka mbetur vetëm pak nga vetura e dhuruar, raporton Drive.

Kjo do të thotë që Mitsuoka Himiko ndan motorin 1.5 litërsh me katër cilindra me benzinë të MX-5 me 130 kuaj fuqi dhe 152 njuton metër fuqi rrotulluese, i cili kalon përmes një kuti ingranazhi automatik me gjashtë shpejtësi.

Në krahasim me veturën e dhuruar, MX-5, Himiko shtrihet ndjeshëm në 4580mm në gjatësi (nga 3915mm sa ishte madhësia origjinale), me një bazë rrote më të gjatë deri në bagazh prej 2910mm, (nga 2310mm).

Kjo gjithashtu do të thotë se Himiko është veturë më e rëndë, duke kapur peshën prej 1,190 kilogramëve. Në Japoni, Mazda MX-5 origjinal ka një peshë mes 990 dje 1,060 kilogram, varësisht specifikave.