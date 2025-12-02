Komuna e Prishtinës: Ministria e Financave ende s’i ka alokuar 28 milionë euro

Ministria e Financave ende nuk i ka alokuar 28 milionë euro, si të hyra vetanake të Komunës së Prishtinës, për të cilat të enjten u mbajt mbledhja e jashtëzakonshme.
Kështu thotë për teve1.info, zëdhënësi i Komunës, Pëllumb Bajqinovci.
Ndërkaq, dje ndryshe deklaroi LVV.
Asamblisti i kësaj partie, Gëzim Sveçla, ka thënë se Ministria e Financave përmes Thesarit ia ka transferuar Komunës së Prishtinës mjetet.
Me votat e 38 asamblistëve, më 27 nëntor përmes një mbledhjeje të jashtëzakonshme u është hapur rrugë bartjes së mjeteve vetanake nga viti 2024 në vitin 2025.
Si pasojë e mosalokimit të mjeteve, Trafiku Urban po hynë në javën e dytë të protestës.
Përfaqësuesit publikë dhe ata privatë kanë deklaruar se protesta e tyre nuk do të ndalet derisa të alokohen mjetet.
Edhe vet, Komuna e Prishtinës përmes një postimi në Facebook ka deklaruar se ende nuk janë bartur mjetet, derisa thuhet se në momentin që mjetet alokohen në buxhetin e Komunës, qytetarët do të informohen menjëherë përmes kanaleve zyrtare të komunikimit.