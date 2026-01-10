Komuna e Prishtinës: Po intervenohet në 7 raste të vërshimeve, ekipet janë në terren

Kushtet e pafavorshme atmosferike kanë shkaktuar vërshime edhe në Komunën e Prishtinës, ka bërë të ditur Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca.
Sipas njoftimit zyrtar, ekipet emergjente janë angazhuar që nga orët e hershme të mëngjesit dhe aktualisht po ndërhyjnë njëkohësisht në shtatë raste të ndryshme në zona të ndryshme të kryeqytetit.
Në këto intervenime po marrin pjesë Brigada Profesionale e Zjarrfikësve, Drejtoria e Shërbimeve Publike, Drejtoria e Investimeve Kapitale, Ndërmarrja Gjelbër, si dhe kompanitë kontraktuese të Komunës së Prishtinës.
Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjeve, si dhe të raportojnë çdo situatë emergjente përmes numrave pa pagesë: 0800 122 33 dhe 0800 122 44.