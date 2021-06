Konfirmohen tetë çerekfinalistët e Euro 2020, zbulohet orari

Kampionati Evropian është futur në një fazë mjaft interesante, pasi janë luajtur të gjithë ndeshjet e 1/8-ave dhe janë përcaktuar skuadrat çerek-finaliste.

Franca kampione bote, që cilësohej edhe si favorit kryesor për të triumfuar më 11 korrik në “Ëembley”, i dha lamtumirën Kampionatit, pasi u eliminua nga Zvicra me penallti.

Është eliminuar edhe Portugalia dhe Cristiano Ronaldo, pasi u mposhtën me rezultatin minimal 1-0 nga Belgjika, në një ndeshje vërtetë të pafat për luzitanët.

Belgjikë-Itali do të jetë sfida më interesante e çerekfinaleve, me dy skuadrat që do të matin forcat më 2 korrik në “Allianz Arena” të Mynihut nga ora 21:00.

Spanja do të përballet me Zvicrën në të njëjtën datë por nga ora 18:00.

Me 3 korrik e shtunë, pra një ditë më vonë do të luhen dy sfidat e tjera Angli-Ukrainë dhe Danimarkë-Republikë Çeke.

Çiftet çerekfinale dhe orari

2 korrik

18:00 Zvicër – Spanjë

21:00 Belgjikë – Itali

3 korrik

Republika Çeke – Danimarkë

Ukrainë – Angli