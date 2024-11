Konfirmohet rikthimi i Yamalit

Trajneri Hansi Flick ka konfirmuar se Lamine Yamal do të jetë i gatshëm për lojë në këtë fundjavë, kur Barcelona do të luajë përballë Las Palmasit.

Tinejxheri Yamal nuk ka luajtur që prej fillimit të këtij muaji, por është kthyer në stërvitje në këtë javë.

Në mungesë të 17-vjeçarit, Barcelona lëshoi pikë në La Liga dy herë. Humbi nga Sociedadi dhe barazoi me Celta Vigon.

“Lamine është i gatshëm për lojë. Do të shohim nëse do të jetë titullar, por ai mund të luajë dhe do të luajë”, ka deklaruar Flick të premten.

Yamali në 16-të ndeshjet e edicionit aktual ka gjashtë gola të shënuar e tetë asistime.