Konfiskohen tri armë zjarri në dy raste të ndara brenda dy ditësh

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se gjatë dy ditëve të fundit, në dy raste të ndara, ka konfiskuar tri armë zjarri.
Në rastin e parë, i cili ka ndodhur në Mitrovicë, janë arrestuar dy persona pas një mosmarrëveshjeje rreth një parkingu, ku gjatë përplasjes, njëri nga të dyshuarit ka kanosur tjetrin, dhe pas intervenimit të Policisë, atij i është konfiskuar një armë zjarri e llojit pistoletë me 21 fishekë.
“Në rastin e parë në Mitrovicë, janë arrestuar dy të dyshuar m/k- të cilët për shkak të një mosmarrëveshje në lidhje me një parking janë zënë në mes veti ku njëri i dyshuar e ka kanosur tjetrin, nga i dyshuari është konfiskuar një armë e llojit pistoletë me 21 fishek. Pas intervistimit dy të dyshuarve me aktvendim të prokurorit u është caktuar masa e ndalimit policor. Ndaj tyre janë iniciuar raste për veprat “Mbajtje ne pronësi, kontroll, posedim të pa autorizuar të armës “ dhe “ Sulm”,- thuhet në njoftim.
Ndërkohë, në rastin e dytë në Vushtrri, një i dyshuar është arrestuar pasi në automjetin e tij janë gjetur dhe sekuestruar një pushkë automatike me 30 fishekë, një pistoletë dhe një thikë.
“Në rastin e dytë në Vushtrri , është arrestuar një i dyshuar m/k- ku pas kontrollit te detajuar në automjetin e tije janë dhe gjetur dhe sekuestruar një armë e gjatë pushkë automatike me 30 fishek, një pistoletë dhe një thikë. Pas intervsitimit , ndaj të dyshuarit është iniciuar rast: ,,Mbajtje ne pronësi, kontroll, posedim të pa autorizuar të armës “i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt”, theksohet në njoftim.