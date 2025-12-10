Kongo: Rebelët M23 hyjnë në Uvira, mijëra civilë ikin drejt Burundit

Rebelët M23 kanë pushtuar qytetin strategjik të Uviras në lindje të Republikës Demokratike të Kongos, duke shkaktuar arratisjen e mijëra civilëve drejt Burundit. Sipas autoriteteve vendore, mbi 8,000 njerëz kanë hyrë në Burundi çdo ditë për dy ditët e fundit, ndërsa rreth 30,000 janë larguar brenda një jave.
Hyrja e milicisë së mbështetur nga Ruanda vjen pavarësisht thirrjeve të SHBA-së dhe vendeve evropiane që M23 të ndalojë ofensivën dhe Ruanda të tërheqë trupat e saj nga lindja e RDC-së. Dhuna e re rrezikon të prishë marrëveshjen e paqes të ndërmjetësuar nga Donald Trump vetëm një javë më parë.
Burundi e konsideron rënien e mundshme të Uviras si kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e tij, ndërsa OKB-ja konfirmon fluksin e madh të refugjatëve. Konflikti në lindje të RDC-së ka rifilluar pas muajsh qetësie, ndërsa M23 dhe trupat ruandeze kanë nisur ofensivën që nga 1 dhjetori. /mesazhi